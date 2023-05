Suojaako paperinpala Ahvenanmaata? Pekka Toverilta tyly arvio

Ahvenanmaan kansanedustajana vuosina 2007–2015 toiminut Elisabeth Nauclér kertoi uskovansa, että asema neutralisoituna alueena suojaisi Ahvenanmaata kaikissa tilanteissa.

Nauclér kuvaili Helsingin Sanomien haastattelussa tätä asemaa ”erittäin tehokkaaksi juridiseksi linnoitukseksi”.

– Venäjä on joka tapauksessa sidottu siihen sopimukseen. Se on ollut olemassa jo niin kauan ja niin moni muu valtio on sen allekirjoittanut. Venäjällä tiedetään, että Ahvenanmaalla ei ole mitään sotamateriaalia, ex-kansanedustaja sanoi.

Elisabeth Nauclér arvioi lisäksi, ettei Suomi sijoita itärajalleen jalkaväkimiinoja, koska Ottawan sopimuksen ”ruttaamisella” olisi seurauksia.

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri pitää vertausta erikoisena. Hän muistuttaa Kremlin osoittaneen toistuvasti, kuinka heikosti se on sitoutunut mihinkään kansainväliseen sopimukseen tai sitoumukseen.

– Täytyy kunnioittaa rouvan vahvaa uskoa. Kannattaisi tosin vilkaista, miten hyvin Venäjä on näitä sopimuksia noudattanut. Ja vertailu Ottawan sopimukseen on lähinnä outo, eikä sillä ole mitään tekemistä Ahvenanmaan tilanteen kanssa, Pekka Toveri tviittaa.

