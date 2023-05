”Tehokkaampi kuin fyysinen linnoitus” – HS: Ex-kansanedustaja puolustaa Ahvenanmaan neutralisointia

Ahvenanmaan kansanedustajana vuosina 2007-2015 toiminut Elisabeth Nauclér sanoo Helsingin Sanomille, että keskustelu Ahvenanmaan asemasta pyörii tällä hetkellä sivuraiteilla.

Hänen mukaansa rauhan aikana keskustelun tulee käydä demilitarisaatiosta, mutta kriisien ja sotien aikaan tärkeintä on puhua saariryhmän neutralisoidusta asemasta. Neutralisointi tarkoittaa, että sodankaan aikana Ahvenanmaan aluetta ei saa käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin.

– Neutralisointia tulisi nostaa esiin diplomaattisesti kaikissa keskusteluissa, uudestaan ja uudestaan. Ahvenanmaan neutralisointi on juridinen linnoitus. Se voi olla paljon tehokkaampi suoja kuin fyysinen linnoitus, Nauclér sanoo HS:lle.

Vaikka Venäjä ei ole allekirjoittanut Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin vahvistavaa sopimusta, kyse ei Nauclérin mukaan ole ainoastaan paperinpalasta. Hän uskoo, että asema neutralisoituna alueena suojaa Ahvenanmaata kaikissa tilanteissa.

– Kyllä minä todella uskon niin. Se on erittäin tehokas juridinen linnoitus. Mutta juuri siksi meidän pitää nostaa asiaa esille väsymättä, koko ajan, joka ikisessä sopivassa tilanteessa, jokaisessa sopimuksessa. Paljon, paljon enemmän kuin tähän asti. Ja puhua nimenomaan neutralisoinnista, ei vain demilitarisaatiosta, hän sanoo.

– Venäjä on joka tapauksessa sidottu siihen sopimukseen. Se on ollut olemassa jo niin kauan ja niin moni muu valtio on sen allekirjoittanut. Venäjällä tiedetään, että Ahvenanmaalla ei ole mitään sotamateriaalia.