Verkkouutiset

Ukrainan sotilaat ajoneuvossa suojaverkon alla Venäjän droonien varalta lähellä rintamakaupunkia Tšasiv Jaria Donetskin alueella. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Sulkeutuuko motti? Venäläisten eteneminen hidastui

Venäjä pyrkii vahvistamaan logistiikkaansa ja puolustustaan Pokrovskin alueella.
Venäjän hyökkäys Pokrovskin alueella on tilapäisesti hidastunut, mutta sen odotetaan kiihtyvän jälleen pian. Näin arvioi Institute for the Study of War ISW:n tuore raportti.

– Ukrainalaiset sotilaslähteet ovat viime päivinä todenneet, että venäläiset ovat hidastaneet hyökkäystoimintaansa Pokrovskin suunnassa odottaessaan lisäjoukkoja ja pyrkivät nyt vahvistamaan puolustusta sekä laajentamaan huoltoyhteyksiä Pokrovskin eteläosiin, ISW:n raportissa kirjoitetaan.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan se on saavuttanut alueella pieniä aluevoittoja. Väitteiden mukaan venäläisjoukot ovat edenneet hieman Myrnohradiin ja mahdollisesti ottaneet haltuun osia Rivnestä ja Krasnyi Lymanista.

Pokrovskin kaupungin pohjoisosa on venäläisten hallussa, eteläosissa on venäläisiä asemia, mutta suuri osa kaupungista on kiistanalaista “harmaata aluetta”, arvioi ukrainalainen sotilasasiantuntija Kostjantyn Mašovets.

Venäläiset ovat myös ottaneet käyttöön petollisia taktiikoita. Venäläiset sotilaat pukeutuvat väitetysti siviileiksi yrittäessään edetä. Toiminta rikkoo kansainvälistä lakia ja on sotarikos.

Ukraina on osittain palauttanut huoltoreitit ja ammustoimitukset alueelle.

Venäläiset vahvistavat nyt puolustusta. He ovat rakentaneet puolustusasemia Razinessa ja lähettävät lisäjoukkoja kohti Krasnyi Lymania. Odotettavissa on uusi hyökkäysvaihe.

– On todennäköistä, että venäläiset lisäävät hyökkäysoperaatioidensa tahtia Pokrovskin suunnassa lähiaikoina, kun he jatkavat puolustuksen ja logistiikan vahvistamista kaupungissa, raportissa todetaan.

