Sukupuolitaudeissa räjähdys: Tippuri ja kuppa leviävät vauhdilla

Tippuri on salakavala sairaus, sillä se on yhä useammin oireeton. Tautia esiintyy eniten Helsingissä, ja valtaosa tartunnoista todetaan miehillä. Kyseessä on Neisseria gonorrhoeae -bakteerin aiheuttama tauti, joka tarttuu suojaamattomassa seksissä. Oireet voivat muistuttaa yleisimmän seksitaudin, klamydian, oireita.

–Miehillä oireina voi olla vuotoa virtsaputkesta, kirvelyä virtsatessa ja tihentynyttä virtsaamistarvetta. Hoitamaton tippuri voi aiheuttaa lisäkivestulehduksen. Taudin itämisaika on miehillä 1–5 vuorokautta, naisilla jopa 2–3 viikkoa, kertoo HUSin Sukupuolitautien poliklinikan erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

Naisilla tippuri voi aiheuttaa kirvelyä virtsatessa sekä alavatsakipua ja valkovuotoa. Hoitamaton tauti voi johtaa sisäsynnytintulehdukseen, joka voi aiheuttaa myös lapsettomuutta.

Tippuri ja klamydia voidaan todeta yhdistelmätestillä. Hoidossa käytetään lääkeresistenssin vuoksi kahta eri antibioottia.

–Maailman terveysjärjestö WHO on ollut jo vuodesta 2012 huolissaan tippurikannoista, joihin tavanomainen antibioottihoito ei tehoa, Hiltunen-Back sanoo.

Kuppa voi oireilla äkillisesti

Kuppa on tippuria selvästi harvinaisempi seksitauti, jonka aiheuttaja on Treponema pallidum -bakteeri. Se tarttuu limakalvolta toiselle, mutta se ei pysty tunkeutumaan terveen ihon läpi. Tavallisin tartuntatapa on suojaamaton seksi.

–Kuppatartunnat ovat kasvussa etenkin miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa. Raskauden aikana äidin hoitamaton kuppatartunta voi myös tarttua sikiöön, Hiltunen-Back kertoi.

Kupan itämisaika on yleensä 3–4 viikkoa, ja tämän jälkeen kaksi kolmesta saa näkyviä oireita: tartuntakohtaan ilmestyy kovareunainen, aristamaton pyöreä haava. Myöhemmin voi esiintyä lämmönnousua, pahoinvointia, suurentuneita imurauhasia ja pienitäpläistä ihottumaa vartalolla. Jos tautia ei hoideta, oireet voivat muuttua vielä yllättävämmiksi.

–Kupan oireet voivat olla sellaisia, ettei seksitaudin mahdollisuus tule mieleen. Niihin kuuluu äkillinen näön tai kuulon menetys, joka voi joskus olla ensimmäinen oire. Äkkiä alkava, jatkuva tinnituskin voi olla infektion aiheuttama, Hiltunen-Back kuvaa.

Tauti todetaan vasta-aineisiin perustuvalla seulontatestillä, joka vielä varmennetaan. Kuppaa hoidetaan penisilliinipistoksin, ja seksitauteihin liittyy aina myös tartunnanjäljitys.

Mykoplasmakin aiheuttaa tulehduksia

Moni on kuullut pitkäkestoisesta mykoplasman aiheuttamasta flunssasta, mutta näiden lisäksi esiintyy Mycoplasma genitalium -infektioita. HUS Diagnostiikkakeskuksessa työskentelevän dosentti Mirja Puolakkaisen mukaan infektio aiheuttaa miehillä akuuttia virtsaputken tulehdusta ja naisilla kohdunkaulan tulehdusta ja sisäsynnytintulehdusta.

Mykoplasmatartuntaa epäillään Puolakkaisen mukaan oireilevalla potilaalla, jolla on epäselvä virtsaputken tai kohdunkaulan tulehdus ja jolla klamydia-, tippuri- ja virtsanäytteet ovat puhtaat. Tartunta todetaan nukleiinihapon osoitustestillä, joka otetaan virtsasta tai kohdunkaulan kanavasta.

Tautia hoidetaan antibioottikuurilla, joskus useallakin, sillä yhä suurempi osa mykoplasmabakteereista on tietyille antibiooteille vastustuskykyisiä. Mycoplasma genitalium ei kuulu valvottaviin seksitauteihin, joten sen tutkimukset ja hoidon joutuu maksamaan itse.

Juttu perustuu Eija Hiltunen-Backin ja Mirja Puolakkaisen luentoihin Filha Ry:n järjestämillä Valtakunnallisilla Tartuntatautipäivillä Helsingissä 6.11.2024.