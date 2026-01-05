STT:n Gaza-uutisointi puhuttaa – ”Sama tilinteko edessä monella toimituksella”

Loppuvuonna julkisuuteen tullut Britannian yleisradioyhtiön BBC-muistio nosti esiin ongelmia uutisoinnissa Gazan joukkohaudoista. Nyt uutistoimisto STT kertoo, että myös sen oma uutisointi on voinut antaa harhaanjohtavan kuvan joukkohaudoista. Verkkouutiset kertoi asiasta tänään.

– STT myöntää välittäneensä terroristijärjestö Hamasin valheita. Hatunnosto edes myöhäisestä integriteetistä, kommentoi X:ssä uutista kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.).

– Sama tilinteko on edessä monella toimituksella muun muassa ”nälänhädän”, ”kansanmurhan”, kuolleiden määrän ja monen muun Gazan sodan teeman suhteen, Sammallahti katsoo.

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) puolestaan toteaa, että on hienoa, että STT myöntää itse virheensä. Se palauttaa Kalevan mukaan uskoa journalismiin.

– STT ei toki ole virheensä kanssa yksin, kuten Verkkouutiset jutussaan kirjoittaa: ”Brittilehti Telegraph kertoi lokakuussa, että useat arvostetut tiedotusvälineet olivat sortuneet levittämään virheellistä tietoa Gazan tilanteesta. Virheet uutisoinnista johtuivat muun muassa siitä, että tiedotusvälineet olivat käyttäneet terroristijärjestö Hamasin alaisia järjestöjä luotettavina ja neutraaleina tietolähteinä”, siteeraa Kaleva.

BBC uutisoi gazalaissairaaloiden lähettyviltä löytyneistä joukkohaudoista ensin huhtikuussa 2024 ja uudelleen kesäkuussa 2024. BBC antoi uutisoinnissaan vahvasti ymmärtää, että Israel olisi surmannut ja haudannut kyseiset ihmiset ennen vetäytymistään alueelta. Sama käsitys on voinut syntyä STT:n tuolloisesta uutisoinnista, uutistoimisto kertoo nyt jutussa, joka löytyy Etelä-Suomen Sanomien sivuilta.

STT:n jutun mukaan BBC:n sisäisessä muistiossa todettiin, että todennäköisempi selitys on, että palestiinalaiset olivat kaivaneet molempien sairaaloiden haudat ja kyseiset ihmiset olivat kuolleet tai heidät oli tapettu ennen Israelin maavoimien saapumista alueelle.

Verkkouutiset ei käytä STT:n palveluja.

STT myöntää välittäneensä terroristijärjestö Hamasin valheita. Hatunnosto edes myöhäisestä integriteetistä. Sama tilinteko on edessä monella toimituksella mm. "nälänhädän", "kansanmurhan", kuolleiden määrän ja monen muun Gazan sodan teeman suhteen.https://t.co/fFSNiV4F4J pic.twitter.com/FoUbjhYvS7 — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) January 5, 2026