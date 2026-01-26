Startupien työllisyys lähes 20-kertaistunut Helsingissä

Startup-yritysten, eli nuorten kasvuhakuisten yritysten, työllisyysvaikutus on lähes 20-kertaistunut Helsingissä viimeisen 20 vuoden aikana, kertoo tuore tutkimus.
Helsingin startup-lähtöisissä yrityksissä työskenteli yhteensä 22300 henkilöä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 7,14 miljardia euroa vuonna 2023.
Vertailuksi: startupit työllistivät vuonna 2005 noin 1200 henkeä.
Helsingin kaupunki ja Suomen startup-yhteisö julkistivat ensimmäistä kertaa laajan tutkimuksen, joka tarjoaa kokonaiskuvan Helsingin startup-yritysten määrästä, rakenteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta.
Helsingissä sijaitsee yli 40 prosenttia koko maan startupeista, ja suurten startupien työllistävä vaikutus Helsingissä on suurempi kuin muun Suomen yhteensä.
Suurten, yli 10 miljoonan euron liikevaihdon startupien työllisyys Helsingissä on 11244 henkilöä, mikä on enemmän, kuin muun Suomen startup-työllisyys yhteensä. Tämä viittaa siihen, että Helsingin rooli on keskeinen nimenomaan yritysten skaalausvaiheessa. Luvut antavat viitteitä myös siitä, että isommat startupit muuttavat Helsinkiin esimerkiksi rahoituksen perässä.
Startup-yhteisön mukaan Helsingissä toimii noin 1550 startup-lähtöistä yritystä. Siitä merkittävä osa, 840 kappaletta, on varhaisen vaiheen startup-yrityksiä. Tässä luvussa ovat mukana vain jo virallisesti perustetut startupit.
Varhaisen vaiheen startupien liikevaihto on yhteenlaskettuna noin 480 miljoonaa euroa.
Alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivat startupit työllistävät Helsingissä lähes 3000 henkilöä. Muualla Suomessa vastaavan kokoiset startupit työllistävät yhteensä noin 4000 henkilöä.
Helsingissä toimivat startupit ja startup-lähtöiset yritykset investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan 345 miljoonaa euroa vuonna 2023. Yritykset työllistivät noin 3000 tutkijaa, joista yli kymmenellä prosentilla on tohtorin tutkinto.
– Tulosten mukaan Helsingin startup-kenttä on tutkimusintensiivinen, jota todennäköisesti selittävät yhteydet lähellä oleviin yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, toteaa Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad tiedotteessa.