Startup-yritysten luottamus talouteen heikentynyt

Startup-yritysten luottamus ympäröivään taloustilanteeseen jatkaa heikkenemistään Suomessa, eikä muutosta parempaan ole ainakaan vielä näköpiirissä. Asia ilmenee tuoreen Startup-barometrin tuloksista.

Vastausten perusteella myös luottamus oman yrityksen taloustilanteeseen on edelleen heikentynyt, mutta muutos ei ole enää niin voimakas ja arvio tulevasta on jo hieman parantunut.

– Startup-yhteisön jäsenet ovat edelleen huolissaan siitä, kuinka muuttuneet rahoitusolosuhteet vaikuttavat kasvumahdollisuuksiin vuoden 2023 aikana. On syytä muistaa, että useat startupit tekevät runsaasti tappiota kasvaessaan nopeasti ja harjoittamalla tuotekehitystä. Ympäröivä taloustilanne on muuttunut siten vuodesta 2022, että rahaa on vähemmän saatavilla ja sitä on käytettävä tehokkaammin. Tämän vuoksi startupit ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa myös Suomessa nopeasti, tiivistää Youssef Zad, Suomen startup-yhteisön pääekonomisti tiedotteessa.

Startup-yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa nopeasti, mikä näkyi työntekijöiden määrän kehitystä kuvaavan indikaattorin nopeana laskuna vuoden 2022 loppupuolella. Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen barometrin perusteella indikaattorin lasku on tasaantunut ja se on edelleen positiivinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilöstömäärien arvioidaan edelleen kasvavan, mutta aiempaa hitaammin.

Työntekijämäärän kasvun hidastuminen on täysin intuitiivista muuttuneiden rahoitusolosuhteiden vuoksi. Startup-yritysten on sopeuduttava uuteen rahoitustilanteeseen käyttämällä sijoittajien rahaa maltillisemmin.

– Tuoreimman barometrin tuloksissa myönteistä on se, että henkilöstömäärää kuvaavan indikaattorin saldoluvun lasku on pysähtynyt ja yritykset näyttävät suhtautuvan myönteisemmin henkilöstömäärän kasvattamiseen. Tämä ennakoi mielestäni sitä, että jäsenistöllämme on edelleen hyvät kasvunäkymät ja tarvetta on uusille työntekijöille, Zad toteaa.

Isossa kuvassa startup-yhteisön jäsenet ovat tällä hetkellä pessimistisempiä vuoteen 2022 verrattuna.

Barometrissa selvitetään myös startup-yritysten keskeisimmät kasvun esteet. Vuonna 2022 osaavan työvoiman saatavuus oli ylivoimaisesti merkittävin kasvun este. Tilanne on kuitenkin muuttunut viimeisimpien lukujen valossa.

Osaavan työvoiman saatavuusongelmat eivät enää ole keskeisin kasvun este juuri tällä hetkellä ja tilalle on tullut rahoitus ja talousvaikeudet.

– Tulkitsen vastauksia siten, että startupit ovat vähentäneet rekrytointeja ja samalla rahoituksen kerääminen on vaikeampaa. Kun yritykset rekryävät hieman hitaammin, on työvoiman saantiin liittyvät ongelmat pienemmässä roolissa. Lisäksi teknologiasektorin irtisanomisia seuraavan layoffs.fyi-verkkosivun mukaan vuoden 2022 alusta lähtien laskettuna teknologia-alan yritykset ovat globaalisti irtisanoneet peräti 335 tuhatta työntekijää, mikä todennäköisesti kasvattaa käytettävissä olevan työvoiman määrää niissä teknologiayrityksissä, jotka osaajia tarvitsevat, Zad toteaa.

– Se, että rahoitukseen liittyvät haasteet ovat nousseet työvoiman saatavuuden ohi startupien kasvun esteenä tässä markkinatilanteessa, ei himmennä sitä tosiasiaa, että suurin pullonkaula kasvulle on pitkällä aikavälillä osaavan työvoiman saatavuus. Tarvitsemme yrityksiimme huippuosaajia Suomesta, mutta myös ulkomailta. Kilpailu on globaalia, Suomi ei voi olla kisassa vain ihan hyvä. On oltava maailman paras, Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen lisää.