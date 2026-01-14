Starlinkit toimivat Iranissa ilmaiseksi, mielenosoittaja aiotaan hirttää

Starlinkin satelliittiyhteys toimii Iranissa olevilla asiakkailla nyt ilmaiseksi, kertoo CNN. Satelliittiyhteydet ovat käytännössä ainoa keino välittää tietoa Iranista, sillä hallinto katkaisi maan internet-yhteydet useita päiviä sitten.

Ilmaisen yhteydenpitokanavan tarjoaminen on Iranin aktivisteille tervetullut askel. Todennäköisesti se ei kuitenkaan pysty auttamaan kuin hyvin pientä osaa Iranin noin 92 miljoonan ihmisen väestöstä. Ihmisoikeusjärjestö Witnessin asiantuntija kertoi CNN:lle, että Iranissa on noin 50 000 Starlink-vastaanotinta. Lisäksi Iranin islamistihallinto kykenee häiritsemään satelliittiyhteyksiä, ja myös häiritsee niitä.

Starlinkillä ei ole virallista toimintalisenssiä Iranissa, vaan oikeastaan se on kielletty. Tästä huolimatta yhteydet kuitenkin toimivat.

Vapaaehtoisjärjestö Holistic Resiliencen edustaja kertoi CNN:lle, että aiemmin suljettuina olleiden iranilaisten Starlink-tilien tilausmaksut on poistettu tiistaista alkaen. Riittää, kun kytkee virran päälle ja varmistaa, että vastaanotin osoittaa avoimelle taivaalle.

Arviolta ainakin 2 400 mielenosoittajaa on kuollut, suurin osa todennäköisesti islamistihallinnon surmaamina. Pidätettyjä on noin 18 000.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on luvannut Iranin mielenosoitusliikkeelle, että apua on tulossa. CNN:n mukaan yhtenä ”apuvaihtoehtona” on esitetty sitä, että Yhdysvaltojen hallinto lähettäisi maahan lisää Stralink-päätteitä. Se olisi kovin vähäinen toimi, sillä aiemmin Trump on kommentoinut että Yhdysvallat tulee väliin, jos Iran ryhtyy surmaamaan mielenosoittajia.

Yhdysvaltojen lähetystö Iranissa on kertonut, että ainakin yhdelle 26-vuotiaalle miehelle on määrätty protestoinnista kuolemantuomio hirttämällä. Lähetystön mukaan tuomio aiotaan panna täytäntöön tänään keskiviikkona 14. tammikuuta.