Korruptio kukoistaa Venäjän asevoimissa. Oikeusasiakirjat osoittavat, kuinka komentajat vaativat lahjuksia kaikenlaisista ”palveluista”, kuten joukkojen pitämisestä poissa etulinjasta, sairaalaan pääsystä ja rangaistuksen välttämisestä alkoholin käytön vuoksi, kertoo itsenäinen venäläismedia Verstka.

Julkaisu kävi läpi yli tuhat lahjontatapauksista annettua tuomiota tunnistaakseen korruptiomalleja Venäjän asevoimissa Ukrainan sodan aikana. Vaikka korruptio on aina ollut läsnä, se on saanut uusia muotoja.

On melko yleistä, että venäläiset komentajat vaativat sotilailta lahjuksia erilaisista ”palveluista”. Ennen laajamittaista hyökkäystä sotaa näihin kuului muun muassa:

– Mahdollisuus pitää vapaapäiviä tai jäädä lomalle

– Fyysisen kuntotestin suorittaminen, joka mahdollistaa palkankorotuksen.

– Uuden sotilasarvon saaminen

– C-luokan ajokortin hankkiminen, joka antaa oikeuden ajaa kuorma-autoja

– Rangaistuksen välttäminen kännykän käytöstä tai juopottelusta

Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa korruptio on laajentunut. Nyt ”palvelut” kattavat esimerkiksi:

– Lääkärintodistukset, jotka mahdollistavat korvaukset ja muut valtion edut

– Mitali- ja palkintoehdokkaat

– Taistelutehtävien välttämisen

Tämä voi olla erittäin tuottoisaa korruptoituneille upseereille. Esimerkiksi lääkärintodistus voi maksaa 150 000–1 000 000 ruplaa (1 540–10 280 euroa), kun taas sopimuksen päättäminen ennenaikaisesti voi maksaa 400 000 ruplaa (4 112 euroa). Lupa mennä sairaalaan voi maksaa 130 000 ruplaa (1 336 euroa).

Aktiivi- ja entiset sotilaat ovat kommentoineet asevoimissa rehottavaa korruptiota.

– He (upseerit) myyvät lomapäiviä, he eivät lähetä sotilaita hyökkäyksiin rahaa vastaan ja he myös kiristävät juopottelevia sotilaita, kertoo eräs Rosgvardian (kansalliskaartin) vapaaehtoinen.

– No, tällaisten komentajien vuoksi en ole yllättynyt siitä, että siellä on kauhea sotku. Laittomuus rehottaa, ja sitä on paljon.

Eräs Spetsnaz-erikoisjoukkojen sotilas kertoo, että mobilisoidut sotilaat ja tuoreet vapaaehtoiset ovat kaikista korruptoituneimpia.

– Lomista, haavoittumisista ja jopa palkinnoista voidaan maksaa, hän sanoo.

– Ollessamme Luhanskissa viereisessä talossa majoittui Tulasta kototoisin olevia pakkovärvättyjä. He olivat olleet siellä kuukausia, ja he maksoivat pysyäkseen poissa rintamalta. He maksoivat 150 000 ruplaa (1540 euroa) kuukaudessa.

1/ Corruption is flourishing in the Russian army. Court records show that commanders demand bribes for all kinds of 'services', from keeping troops out of the front line, to allowing them to go to hospital, or even to enable men to avoid punishment for being drunk on duty. ⬇️ pic.twitter.com/yE8e0ZHZJD

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 30, 2024