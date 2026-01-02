Sotilastiedustelun päällikkö nousee Volodymyr Zelenskyin oikeaksi kädeksi

Ukrainan sotilastiedustelun HUR:n päällikkö Kyrylo Budanov on nimitetty presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäälliköksi. Edellinen päällikkö Andri Jermak erosi marraskuun lopussa korruptiosotkun johdosta sen jälkeen kun korruptiontorjuntavirasto oli tutkinnassaan tehnyt etsinnän Jermakin kotiin ja työpaikalle – eli presidentinkansliaan. Samassa sotkussa erosivat myös Ukrainan energia- ja oikeusministerit.

Kyrylo Budanov on toiminut Ukrainan sotilastiedustelun päällikkönä vuodesta 2020. Tätä ennen hän toimi Ukrainan ulkomaantiedustelun varajohtajana. 40-vuotias Budanov valmistui Odessan sotilasakatemiasta vuonna 2007 ja noussut Venäjän hyökkäyssodan myötä mieheksi, jonka kaudella sotilastiedustelun erikoisoperaatioiden rooli on korostunut menestyksekkäästi.

New York Timesin vuonna 2024 julkaisemien tietojen mukaan Budanov osallistui vuoden 2016 tienoilla tiimiin, jota Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ryhtyi kouluttamaan. Erikoisoperaatiotiimin nimi oli Yksikkö 2245. Kun Budanov haavoittui Donbasissa käsivarteen, lähetti CIA hänet Walter Reedin sotilassairaalaan Yhdysvaltojen Marylandiin saamaan hoitoa.

Hyvistä CIA-yhteyksistä tuskin on haittaa uudessa tehtävässä, sillä Budanov ottaa tiettävästi hoidettavakseen myös Andri Jermakin paikan Ukrainan rauhanneuvottelutiimissä. Venäjä siitä tuskin ilahtuu. Ukrainan sotilastiedustelu kertoi vuonna 2023, että siihen mennessä Budanov oli yritetty murhata jo yli kymmenen kertaa. Saman vuoden lopulla myös Budanovin vaimo yritettiin myrkyttää.