Sotilasjärjestöt esittävät parran ja viiksien sallimista, pääesikunta ei näe estettä

Aliupseeriliitto, Päällystöliitto, Rajaturvallisuusunioni ja Upseeriliitto esittävät, että parta ja viikset sallitaan Puolustusvoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa työskenteleville sotilaille. Yhteisen kannanoton mukaan muutos merkitsisi nykyaikaan ja useiden Nato-maiden käytäntöön siirtymistä.

Sotilailla on oltava samat mahdollisuudet ilmaista itseään ulkonäön osalta kuin siviilihenkilöilläkin. Yleisen palvelusohjesäännön muuttaminen partojen ja viiksien sallimiseksi edistää tasa-arvoa, yksilön identiteettiä ja mukautumista ajan henkeen, sanovat Aliupseeriliiton puheenjohtaja B, Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo ja Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

– Kyse on myös yhdenvertaisuudesta; esimerkiksi reserviläisiltä ei kielletä partaa kertausharjoituksissa. Parrakkuus ei estä sotilaan palvelusta; vain harvoissa rauhan ajan tehtävissä parralla ja viiksillä on tosiasiallista vaaraa tai haittaa. Ulkonäkö ei vaikuta kykyyn suorittaa sotilastehtäviä, he muistuttavat.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa lausunnossaan, että tasa-arvolain mukaisia perusteita sukupuolten erilaiseen kohteluun ei enää ole.

Pääesikunta toteaa vastauksessaan, että muutokselle ei tunnisteta koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä nykyisten määräysten yhdenmukaistamiseksi.

– Yhdenmukaistamisella olisi positiivisia vaikutuksia miesten palvelusmotivaatioon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yleisen palvelusohjesäännön päivitystarpeita on tunnistettu. Päivitys käynnistetään vuonna 2024, ja mahdolliset muutokset tehtäisiin tässä yhteydessä, vastataan Pääesikunnasta.

Myös kansainvälinen käytäntö puoltaa muutosta. Pohjoismaissa ja useissa Nato-maissa sallitaan partojen ja viiksien pitäminen, kunhan ne eivät vaaranna turvallisuutta tai ammatillista toimintakykyä.

Tarkat säännöt voivat vaihdella eri aselajien ja yksiköiden välillä, ja ne voivat myös muuttua ajan myötä.