Sotilasasiantuntija Ylelle: Tämä selittää iskut siviilikohteisiin

Venäjä on viime päivien aikana tehnyt kolme ohjusiskua siviilikohteisiin Ukrainassa. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut lukuisia uhreja vaatineet iskut jyrkästi, ja ne ovat myös herättäneet spekulaatiota ohjusiskujen tarkoitusperistä. Asiantuntija, everstiluutnantti Joakim Paasikivi on arvioinut iskujen olevan Venäjän vastaus lännen voimakkaaseen tukeen Ukrainalle.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta uskoo, että siviilikohteisiin tehdyt iskut kertovat ennen kaikkea täsmäaseiden puutteesta ja Venäjän siviiliuhreista piittaamattomasta asenteesta. Käihkö arvioi tilannetta Ylelle.

– Venäjä yrittää kohdistaa iskuja rintamalinjojen taakse kohteisiin, jotka liittyvät Ukrainan sodankäyntiin – esimerkiksi asevarikkoihin, aseteollisuuteen ja öljyvarastoihin. Täsmäaseiden puutteen takia he osuvat aika lailla väistämättä myös siviilikohteisiin, Käihkö sanoo.

Siviileihin osuminen ei Venäjää vaikuta haittaavan, dosentti arvioi, luonnehtien iskuja ”terroriksi”. On vaikea arvioida, onko siviilikohteiden pommittaminen vahinko, Käihkö sanoo.

– Esimerkiksi Krementšukin iskussa ostoskeskuksen lähellä oli ilmeisesti korjauspaja. Todennäköisesti Venäjä on yrittänyt kohdistaa iskujaan siihen mutta on osunut ostoskeskukseen.

– Kyllähän me tiedämme, että Venäjä on jatkuvasti ja toistuvasti syyllistynyt sodan aikana sotarikoksiin.