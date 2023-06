Sotilas vapautui sotavankeudesta, lyyhistyi maahan itkemään

Ukrainalainen sotilas lyyhistyy maahan kumartumaan ja itkemään, kun hän pääsi palaamaan kotiinsa kuukausia kestäneen venäläisten sotavankeuden jälkeen.

Tilanne tallentui videolle, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Sotilas pääsi sotavankeudesta viikonloppuna suoritetun sotavankien vaihdon ansiosta. Vanginvaihdossa yhteensä 95 Ukrainan joukkojen sotilasta palautettiin Ukrainaan. Heidän joukossaan oli 93 sotilasta ja kaksi upseeria.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu muitakin videoita sotilaiden paluusta kotiin. Ukrainan turvallisuuspalvelun julkaisemalla videolla on nähtävissä, kuinka ukrainalaiset ottavat juhlallisesti sotavankeudesta vapautetut sotilaat vastaan.

– Nämä ovat heidän ensimmäiset hetkensä kotona. Kunnia sankareille!, Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko tviittaa.

A Ukrainian soldier is bowing to the ground and crying. He has returned home after many months of Russian captivity.

Today 95 🇺🇦soldiers have come back home in a Russo-Ukrainian POW swap. Among them are 93 privates and sergeants and 2 officers.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7Nq4uX3eIj

