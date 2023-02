Sotilas tuskailee: Emme pääse Ukrainan puolustuksesta läpi

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:n julkaisemalla nauhalla Lymanista 20 kilometrin ja ukrainalaisista kahden kilometrin päässä oleva venäläissotilas valittaa, etteivät he pääse läpi ukrainalaisten asemista.

– Ilmavoimamme pommittavat heistä ilmat pihalle, mutta aivan kuin he lisääntyisivät. He hiljentyvät tunnin ajaksi ja sitten tykistötuli jatkuu.

Sotilas kertoo venäläiskoneiden ja Ka-52-taisteluhelikopterien pommittavan ukrainalaisten asemia 5–6 kertaa päivässä, mutta nämä asemat on ”täytetty 2,5 metrillä betonia”, joten pommit eivät pysty niitä läpäisemään.

– He tuovat heti paikalla betonimyllyn, täyttävät ja jatkavat taistelemista, venäläissotilas väittää puhelussa.

Sotilas valittaa, ettei ukrainalaisia saada työnnettyä pois asemistaan. Hän arvelee ukrainalaisten rakentaneen kokonaisen kaupungin maan alle.

– Kun katsot satelliittikuvista: 5-6 betoniautoa ilmestyy pellolle ja yhtäkkiä ne katoavat maan alle. Heillä on maanalainen kaupunki. He tulevat esiin kranaatinheittimineen ja tankkeineen, tulittavat ja piiloutuvat sitten takaisin sisälle. Ja meikäläiset eivät kykene läpäisemään kohteita, venäläissotilas toteaa.

