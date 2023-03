Sotilas tilittää: Joukko Venäjän eliittisotilaita teurastettiin

Itä-Ukrainan Luhanskin alueella taisteleva venäläinen sotilas kertoo Ukrainan sotilastiedustelun sieppaamassa puhelussa vaimolleen paikallisten asukkaiden negatiivisesta asenteesta venäläissotilaita kohtaan.

– Paikalliset eivät kohtele meitä kovin hyvin Kreminnassa, palvelukseen määrätty sotilas sanoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa.

Vaimo toteaa pitävänsä tätä itsestään selvänä.

Mies kuvailee paikallisten suhtautumista tarkemmin:

– He puhuvat meille ukrainaa. He sanovat, että ”he tulivat, hyökkääjät saapuivat”.

Sotilas kertoo myös venäläisten päivittäisistä toimista ja kuinka hänen yksikkönsä tulitti hiljattain tykistöllä Donetskin alueella sijaitsevaa Torsken kylää.

Vaimo suhtautuu ymmärtäväisesti aviomiehensä ja Venäjän joukkojen toimiin Ukrainassa. Hän sanoo tietävänsä, mitä mies tekee Ukrainassa.

– Hän tappaa ihmisiä, sotilas vastaa naurahtaen.

Vaimon mukaan mies kuitenkin palvelee isänmaataan.

Sotilas kertoo myös, kuinka viisi ukrainalaista sabotööriä ”teurasti” venäläisen VDV-maahanlaskujoukkojen joukkueen lähellä hänen yksikkönsä tukikohtaa.

– He joutuivat yllätetyiksi, ja kolme heistä vangittiin. En tiedä, mitä ihmettä vartiomies oikein puuhasi. Kyseessä oli maahanlaskujoukkojen sotilaat, ei siis meikäläiset, mies toteaa viitaten Venäjän eliittijoukkoihin.

– Täällä kuolee paljon ihmisiä.

Venäjä aloitti reilu vuosi sitten helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

In this intercepted, Russian serviceman talks about the negative attitude of local people towards Russian soldiers in the occupied territories. He also talks about his daily job in Ukraine (killing people, while his wife supports him), and how Ukrainian saboteur groups… pic.twitter.com/4l2HDcuXyB

— Dmitri (@wartranslated) March 29, 2023