Sotilas näyttää: Näin miinoilla ansoitettu huone varmistetaan

Ukrainan ja Venäjän joukot ovat käyneet viime kevään jälkeen kiivaita asutuskeskustaisteluita muun muassa Mariupolissa, Bahmutissa ja Harkovan esikaupunkialueilla.

Ukrainalaissotilas esittelee julkaisemallaan videolla, kuinka käsikranaatilla ja miinoilla ansoitettu asuintalo voidaan raivata turvalliseksi. Sotilas toteaa alussa, ettei luultavasti tarvitse kypärää.

Videolla näkyvässä huoneessa on kymmeniä panssarimiinoja, joista yhden alle on viritetty käsikranaatti.

– Jos se räjähtää, niin kypärä tuskin pelastaa minua. Joten otin sen pois mukavuussyistä, sotilas sanoo Wartranslated-sivuston jakamalla videolla.

Hän esittelee tekemäänsä laitetta, joka koostuu varsiosasta ja silmukasta. Sen voi asettaa käsikranaatin varmistussokan tilalle.

– Puoliksi purettu. Nyt yritän lisäksi laittaa metallitapin sinne, ukrainalaissotilas toteaa.

Hän sijoittaa metallikappaleen varovasti käsien lievästä tärinästä johtuen.

– Tärkeintä on, ettei pelkää, sotilas sanoo.

Sotilas vetää lopulta käsikranaatin miinan alta ja huokaisee helpotuksesta.

– Nyt tämä menee vielä jännittävämmäksi. Nyt on oltava vieläkin varovaisempi. Jokaisen miinan alla voi olla jotain, ei välttämättä kranaattia, mutta ehkä ansalanka, sotilas sanoo.

Ukrainian soldier demonstrates defusing a grenade placed under a mine in a residential building. pic.twitter.com/TsSWvhLLVX

— Dmitri (@wartranslated) April 10, 2023