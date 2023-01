Sotilas kertoo venäläisten valtavista tappioista – ”barbaarinen taktiikka”

Ukrainalainen sotilas kertoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä tuoreessa videoviestissä (jutun alla) rintamatilanteesta Bahmutin kaupungin ympäristössä Itä-Ukrainassa.

– Venäjän jalkaväki jatkaa massiivisia hyökkäyksiään kohti kaupunkia eri suunnista. Mutta meidän joukkomme tuhoavat vihollisen aiheuttaen heille valtavia tappioita, ukrainalainen sotilas sanoo.

– Tämä on barbaarinen taktiikka. He (venäläiset) yrittävät saada voiton, oli se sitten kuinka pieni tahansa. Joten he heittävät teurastettavaksi kaiken, mitä heillä on. He rekrytoivat vankeja vankiloista, tekevät kyberhyökkäyksiä ja levittävät disinformaatiota Valko-Venäjän suunnalta alkavasta hyökkäyksestä.

Donetskin alueella on käyty kiivaita taisteluita viime viikkojen ja kuukausien aikana, kun Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutin kaupungin. Bahmutin lähellä sijaitseva Soledar on ollut taisteluiden keskipisteessä viime aikoina.

Venäjä on väittänyt saaneensa Soledarin haltuunsa. Ukrainan mukaan koko kaupunkia ei ole vallattu, ja taistelut jatkuvat.

Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjän diktaattori Vladimir Putin on linjannut Venäjän lyhyen tähtäimen sotatavoitteet. Putinin kerrotaan antaneen uudet käskyt joukkoja Ukrainassa komentavalle kenraali Valeri Gerasimoville. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän ykköstavoitteena sanotaan olevan Donbasin eli Donetskin ja Luhanskin alueiden valloittaminen ja pitäminen. Ukrainan tiedustelun mukaan Putin on kuitenkin nyt määrännyt Gerasimovin miehittämään niin sanotun Donbasin alueen ja muodostamaan sinne eräänlaisen ”suojavyöhykkeen” jo maaliskuuhun mennessä.