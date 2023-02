Sotilas kertoo uusista joukoista: Kaikki juoppoja

Liikekannallepanossa pakkovärvättyjen uusien venäläissotilaiden on arvioitu kärsineen suuria tappioita viime kuukausien taisteluissa.

Monet mobilisoidut sotilaat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa vetoomuksia, joissa he kehottavat esimerkiksi kotipaikkakuntansa kuvernööriä korjaamaan puutteita varusteissa tai muissa oloissa. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU väittää kaapanneensa useita puheluita, jotka antavat viitteitä vastaavista ongelmista.

Eräällä ääninauhalla Venäjän 27. motorisoidun prikaatin sotilas kertoo taistelevansa Harkovan ja Luhanskin alueiden rajalla. Hän kertoo olevansa nyt yksikön komentaja.

– Kuka muukaan? Meitä oli tullessa 30, mutta jäljellä on enää kymmenen henkilöä. Olen nähnyt niin paljon kaikenlaista p***aa, usko vaan, sotilas kertoo puhelussa.

Venäläissotilaiden metsään sijoitetun leirin kerrotaan joutuneen Ukrainan tykistöiskun kohteeksi. Puhelussa mies hämmästelee, kuinka selvisi itse hengissä vain sattumalta. Hänen mukaansa rintamalinja on pysynyt kuukausien ajan ennallaan, mutta tykistötuli on jatkunut päivittäin.

Toinen mies kertoo mobilisoitujen sotilaiden kerrotaan joutuvan usein paniikkiin kuullessaan tykistön ääniä. Osa uusista sotilaista oli hänen mukaansa koulutuksessa kahden kuukauden ajan ennen kuljetusta Belgorodiin ja sieltä rintamalle.

– Heistä tuli kaikista juoppoja! He ovat hädin tuskin elossa. He joivat joka päivä ja haaskasivat kaiken rahansa, mies sanoo.

3. Military serviceman of the 27th Motorised Rifle Brigade talks about the losses and panic of the newly arrived mobiks. The brother claims that the new wave of mobiks who trained for 2 months all became drunks. pic.twitter.com/l2TolE7bsk

— Dmitri (@wartranslated) February 4, 2023