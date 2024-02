Sotilas kertoo: Tällaista on venäläisvankien rynnäkköyksiköissä

Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin alkoi värvätä loppukesästä 2022 Ukrainan rintamalle vankeja eri puolilta Venäjää.

Alkukeväästä 2023 käydyssä Bahmutin verisessä taistelussa oli joidenkin arvioiden mukaan jopa 40 000 venäläisvankia, joiden tappiot nousivat erittäin suuriksi. Prigozhinin ja Kremlin riitojen vuoksi vankien värväys siirrettiin myöhemmin Venäjän puolustusministeriön alaisuuteen.

Niin sanottuja Storm-Z-rangaistusyksiköitä alkoi ilmaantua etulinjaan huhtikuusta 2023 lähtien. Miehille annettiin vain 10–15 päivän koulutus. Storm-Z-yksiköihin on ilmeisesti passitettu myös muiden yksiköiden sotilaita esimerkiksi alkoholin tai huumeiden käytön seurauksena.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu erään venäläissotilaan kertomusta Storm-Z-yksiköiden olosuhteista. Sotilas sanoo keskustelleensa upseerin kanssa maanalaisissa tiloissa, joihin oli sijoitettu noin 20 henkilöä. Bunkkerissa oli haavoittuneiden hoitopiste sekä varastotilat ruoalle ja aseille. Viestilaitteiden kaapelit oli vedetty seiniä pitkin.

Sotilaan mukaan kaikki vaikutti aluksi normaalilta. Pian hän havaitsi kastijärjestelmää muistuttavan sosiaalisen hierarkian. Yksi henkilö puhdisti jatkuvasti pöytää, toinen vei roskia ja kolmas valmisti ruokaa. Miehet vaikuttivat epäluuloisilta ulkopuolisia kohtaan. Entisille vangeille oli luvattu armahdus kuuden kuukauden asepalveluksen jälkeen.

– He eivät saa minkäänlaisia avustuksia haavoittumisesta, vain palkan ja asevoimien henkilökortin palveluksensa jälkeen, mies kertoo Z-sotilaista.

Suurin osa taistelijoista pysytteli pienissä ryhmissä eivätkä edes tienneet toveriensa kutsumanimeä tai todellista nimeä. Sotilaiden motivaatio taistelutehtäviin romahti palvelusajan lopulla, jolloin jäljellä oli vain viikkoja tai päiviä ennen kotiinpaluuta.

– Kun sotilaat etenevät, he juoksevat karkuun ja piileskelevät lähialueella. He haavoittavat itseään ja murtavat luitaan. Z-yksiköiden evakuointi- ja tukijoukot usein eksyvät, jolloin sotilailla ei ole vettä tai ruokaa, kirjoituksessa todetaan.

Vankisotilaiden keskinäistä solidaarisuutta kuvaillaan olemattomaksi. Eräässä tapauksessa neljä venäläissotilasta oli hylännyt haavoittuneen sotilaan ja juossut karkuun.

Just for better understanding of who is fighting against Ukraine (and assisted by mike johnson), here’s a small account from one of the Russian convict companies: they follow a caste system identical to one in a Russian prison, they do not trust outsiders. As their main… pic.twitter.com/ylWczsJvxu

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 6, 2024