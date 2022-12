Sotilas kertoo rajusta taistelusta: Vastassa viisi Venäjän panssaria

Ukrainan merijalkaväen sotilas kertoo sosiaalisessa mediassa syyskuun lopulla käydystä taistelusta.

Yksikölle oli annettu tehtäväksi edetä venäläisten asemiin Harkovan alueella. Venäläisjoukoilla oli käytössään viisi T-80-panssarivaunua, neljä BMP- ja kuusi BTR-panssariajoneuvoa. Noin 40 Ukrainan sotilasta osallistui hyökkäykseen vain kahden BTR-4-taisteluajoneuvon tukemana.

Hyökkäys aloitettiin tykistövalmistelulla. Ukrainalaiset olivat löytäneet useita metsään piilotettuja venäläisajoneuvoja tiedustelulennokkien avulla. Tykistötulta korjattiin havaintojen perusteella, minkä seurauksena panssariajoneuvot lähtivät pois asemistaan.

Venäjä yritti torjua hyökkäyksen BM-27 Uragan -raketinheittimillä sekä Mi-8- ja Ka-52-helikoptereilla.

– Mutta he eivät onnistuneet. Verratkaa voimasuhteita ja miettikää sitten sotilaidemme rohkeutta, ukrainalaissotilas kirjoittaa Twitterissä.

Venäläisjoukkoja tukenut BMP-3-ajoneuvo vetäytyi taistelun aluttua, mutta asemiin saapui yksi uusi T-80-panssarivaunu jalkaväkiryhmän tukemana. Ukraina hyökkäsi kahdesta eri ilmansuunnasta.

– Venäläiset eivät huomanneet BTR-ajoneuvoamme. Sen miehistö tuhosi venäläistankin panssarintorjuntaohjuksella lähietäisyydeltä. Hyökkäys onnistui, he vetäytyivät ja me valtasimme aseman, sotilas kertoo.

Today is a day of Ukrainian army. So let me tel one story.

We had a task to capture Russian position in Kharkiv oblast.

They had: 5 tanks T-80, 4 BMP-2/3, 6 BTR-80/82A.

From our side: group of pilots (us), 2 BTR-4 and ~ 40 brave infantry men.

How did it end? Let’s read👇🧶 pic.twitter.com/LtptDXZ9cj

— Kriegsforscher (@OSINTua) December 6, 2022