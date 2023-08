Sotilas etulinjassa: Meitä ammutaan nyt ihan kaikella

Kyiv Independentin haastattelema ukrainalaissotilas kertoo hyökkääjän tykkitulen Donetskissa olevan nyt äärimmäisen laajamittaista.

Sotilas on osa Kreminnan lähellä sijaitsevia puolustusjoukkoja. Heidän tarkoituksenaan on pitää asemansa mahdollisimman pitkään ja toivoa, että vastahyökkäys saavuttaa läpimurtoja muilla akseleilla.

– Tulitus on niin tiheää, että jos he haluaisivat, he voisivat osua aivan kaikkeen, sotilas kertoo.

– He heittävät meitä vastaan kaiken, mitä heillä on.

Tulituksesta huolimatta Venäjän kerrotaan edenneen vain noin 500 metriä parin kuukauden aikana. Puolustajan resurssit ovat kuitenkin vähissä, mikä hankaloittaa työskentelyä.

– Evakuointiautoja ei ole tarpeeksi. Lämpökameroita ei ole tarpeeksi. Ihmisiä ei ole tarpeeksi – se on ensisijainen ongelma, sotilas listaa.

Sen sijaan venäläisillä näyttää hänen mukaansa olevan lähes loputtomasti miehiä, ammuksia ja varusteita.