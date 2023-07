Sotilas avautuu: Upseerit syövät hyvin, mutta perheeni näkee nälkää Venäjällä

Venäläinen asepalvelukseen määrätty reserviläinen kertoo Ukrainan sotilastiedustelun sieppaamassa puhelussa (jutun alla), kuinka hänen perheensä nääntyy nälkään Venäjällä.

Sotilaan mukaan hänelle ei ole maksettu päivärahoja, vaikka hän taistelee Ukrainan rintamalla.

– Sanoin heille, että minun kotini on Venäjällä. Selitin, että perheelläni on nälkä eikä minulla ole rahaa lähettää lastani kouluun, mies sanoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä puhelussa.

– Sanoin, että Venäjän armeija voi painua v…..n. He kysyivät, ”miksi sinä puhut tällä tavalla” ja totesivat, että ”älä sano noin”. Totesin, että miksi v…..a en sanoisi näin. Totesin, että minä asun Venäjällä, te otitte minut armeijaan ja minä taistelen (Ukrainassa), mutta kotona nähdään nälkää, mies tilittää kiihtyneenä.

Sotilaan mukaan upseerien vatsat ovat täynnä, joten he eivät ymmärrä hänen ongelmaansa. Rintamalla olevat sotilaat eivät myöskään saa poistua asemistaan ilman lupaa.

– Jos lähden edes lyhyen matkan päähän jonnekin, niin minut ammutaan.

Hänen vaimonsa kertoo olevansa huolissaan, koska luottokortin luottoraja on ylittynyt ja laskut kasautuvat.

– En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä. Maksan nyt korkoja. Minulla ei ollenkaan rahaa, nainen sanoo.

Mies sanoo menevänsä pataljoonan komentajan puheille, jos hän ei saa päivärahojansa kuluvan päivän aikana. Puhelun päivämäärä ei ole tiedossa.

– Sanon hänelle suoraan, että minut pitää lähettää Venäjälle, jotta voin ratkaista nämä ongelmat.

Hän kertoo myös venäläisjoukkojen ammuspulasta.

– Kun menemme etulinjaan, meitä käsketään ottamaan ammuksia mukaan. Mutta miten h……..ä me otamme ammuksia, jos niitä ei ole, sotilas sanoo turhautuneena.

– Meillä jokaisella on yksi kranaatti, jotta voimme räjäyttää itsemme. Tällainen on Venäjän federaation armeija.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Russian mobik's family is starving at home due to lack of payments while he's on the frontline. He reveals this in a call intercepted and published by GUR. pic.twitter.com/10A2utj8JE

— Dmitri (@wartranslated) July 19, 2023