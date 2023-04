Sotilaiden pitkä lista: Puutetta on nyt myös sukista ja alushousuista

Ukrainan rintamalla taistelevat venäläissotilaat ovat julkaisseet kevään aikana kymmeniä videoita, joissa on valitettu kalustopuutteista, korkeista tappioista ja epäpätevistä johtajista.

Viime syksyn liikekannallepanossa mobilisoidut sotilaat ovat vedonneet julkaisuissaan aluehallintoon tai suoraan presidentti Vladimir Putiniin epäkohtien korjaamiseksi.

Tuoreella videolla neljä kasvonsa peittänyttä kansalliskaarti Rosgvardian sotilasta kertoo tilanteestaan panssariajoneuvon edessä. He sanovat olevansa kotoisin Nizhni Novgorodin alueelta.

Venäläissotilas luettelee pitkän listan puuttuvia tarvikkeita.

– Tarvitsemme: kenttäunivormuja, naamioväriä, varsikenkiä, kesäalushousuja ja -sukkia, urheilukenkiä, taktisia vöitä ja repuja, radiovastaanottimia, taktisia kypäriä, luotiliivejä, varustevöitä, äänenvaimentimia, optisia tähtäimiä, taskulamppuja, pattereita, latureita, kaasupulloja, ruuvimeisseleitä, lapioita, kirveitä ja kosteuspyyhkeitä. Avullanne voitto tulee olemaan meidän, sotilas toteaa.

Mobilised from Nizhniy Novgorod requested assistance with equipment. Apparently, they need… EVERYTHING. pic.twitter.com/TWHZFPF9MV

— Dmitri (@wartranslated) March 27, 2023