Sotilaiden omaiset arvostelevat Kremliä – poliitikko kutsuu CIA:n agenteiksi

Vuoden 2022 syksystä lähtien liikekannallepanossa pakkovärvättyjen venäläissotilaiden omaiset arvostelevat viranomaisia yhä näkyvämmin.

BBC seurasi erästä kokoontumista Moskovan laitamilla. Osallistujat olivat tavanneet sosiaalisessa mediassa ja perustaneet ”tie kotiin”-nimisen ryhmän.

Osa kertoo tukevansa presidentti Vladimir Putinin ”erikoisoperaatiota”, mutta uskoo omaistensa tehneen sen eteen jo riittävästi. Vastaavaan toimintaan osallistuminen on riskialtista nyky-Venäjällä, sillä mistä tahansa Putinin hallinnon tai asevoimien arvostelusta voi saada vuosikausien vankeustuomion.

Erään sotilaan vaimo kysyy, milloin 300 000 reserviläistä aiotaan päästää kotiin.

– Kun heillä ei ole enää käsiä ja jalkoja? Kun he eivät voi enää tehdä mitään, koska ovat vain vihanneksia? Vai pitääkö meidän odottaa sinkkiarkkuja, nainen ihmettelee.

Ryhmän jäsenet kertoivat näkemyksistään paikallispoliitikko Boris Nadezhdinille, joka on arvostellut sotaa alusta lähtien. Hänet on syystä tai toisesta päästetty television keskusteluohjelmiin sota-aikana. Nadezhdinin mukaan sotatoimet ovat heikentäneet Vladimir Putinin suosiota, joka pohjautui lupaukseen vakaudesta ja turvallisuudesta.

– Nyt yhä useampi ymmärtää, että vakautta ja turvallisuutta ei enää ole, poliitikko sanoo.

Kremlin tukijat ovat tyrmänneet sotilaiden omaisten liikehdinnän ja kutsuneet osallistujia länsimaiden agenteiksi. Duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov väitti Ukrainan asevoimien tai Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n lietsovan toimintaa. Hän valitteli Fontanka-medialle, ettei kukaan vaatinut demobilisaatiota toisen maailmansodan aikana.

Rintamasotilaan vaimo Maria Andreeva pitää kommentteja loukkaavina ja kertoo vastustavansa mahdollista toista liikekannallepanokierrosta.

– Toisen maailmansodan aikana meitä vastaan oli hyökätty. Silloin oli poikkeustila ja täysi mobilisaatio. Se oli täysin päinvastainen tilanne kuin nyt, Andreeva toteaa.

“Send us back our husbands.” We meet the Russian women demanding the return of men mobilised for Russia's war in Ukraine. @BBCNews pic.twitter.com/Rq5hYYnLam

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 23, 2024