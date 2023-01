Sotilaat tulittavat taivaalle ja räjäyttävät videolla Venäjän kamikaze-lennokin

Ukrainan armeijan 28. moottoroitu jalkaväkiprikaati on julkaissut Facebook-sivuillaan alla näkyvän videon Venäjän lennokkien torjunnasta.

Videolla näytetään ukrainalaisia tulittamassa taivaalle. Pian kuvaan lentävä venäläinen Lancet-lennokki räjähtää kappaleiksi. Videon perusteella lennokki saattoi tuhoutua ilmatorjuntaohjukseen.

Osa videosta näkyy alla. Kokonaisuudessaan sen voi katsoa tämän linkin takaa.

Prikaatin päivityksessä sotilaita luonnehditaan ”meidän rautakuvuksemme”. Tällä viitataan Israelin ilmatorjuntajärjestelmä Iron Domeen (suom. rautakupu).

Yksikön kerrotaan tuhonneen kaikkiaan viisi Lancetia.

ZALA Lancet on vuonna 2019 esitelty venäläinen niin kutsuttu kamikaze-lennokki. Sitä voidaan kuitenkin tiettävästi käyttää myös tiedustelutehtäviin. Lanceteja on julkisuudessa olevien tietojen perusteella käytetty verrattain tehokkaasti Ukrainan joukkoja vastaan. Venäläisillä sosiaalisen median tileillä on julkaistu sodan aikana runsaasti videomateriaalia Lancet-iskuista erilaisiin ukrainalaiskohteisiin.

The downing of Russian Lancet kamikaze drones by the 28th mechanized brigade. 5 in total claimed to be destroyed by this unit.https://t.co/7qpbIyD0lb pic.twitter.com/GKvP41aQnI

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 15, 2023