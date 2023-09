Sotilaat moukaroivat venäläisten asemia 1960-luvun aseilla

Taistelut ovat jatkuneet kesästä lähtien kiivaina Ukrainan eteläosien lisäksi myös maan itäosissa, jossa ukrainalaisjoukot ovat edenneet hitaasti Bahmutin kaupungin eteläpuolella. Venäjän yksiköt ovat tehneet omia vastahyökkäyksiään muun muassa Kreminnan ja Kupjanskin kaupunkien lähialueella.

New York Times -lehti seurasi Donbasin alueella taistelevia Ukrainan sotilaita, jotka pommittivat venäläisjoukkojen asemia rekyylittömällä SPG-9-tykillä. Se oli piilotettu lennokkien uhan vuoksi metsikköön, josta ase siirrettiin nopeasti tuliasemiin. Ympärillä lojui kasoittain hylsyjä.

Ukrainan tiedustelulennokit olivat havainneet aiemmin bunkkereita ja muita Venäjän asemia läheisen metsikkölinjan takana. Sotilaat ampuivat epäsuoralla tulella kuusi kertaa puiden yli radiolla saamiensa ohjeiden perusteella.

Venäjän vastaiskun todennäköisyys kasvoi hetki hetkeltä, joten 95. maahanlaskuprikaatin upseeri Jevgen antoi määräyksen poistua paikalta. SPG-9 piilotettiin jälleen puiden suojaan.

Neuvostoliitossa kehitetty 73 millimetrin tykki otettiin käyttöön jo 1960-luvun alussa. Noin 60 kilogrammaa painavan asejärjestelmän saa toimintakuntoon minuutissa.

In a wooded area on the front lines of the Donbas region, these Ukrainian soldiers came out of concealment to shell Russian forces. After firing a half-dozen shells, and with the odds of a Russian response climbing, one thing was clear: It was time to go.https://t.co/Sp01zPe46m

