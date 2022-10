Sotilaan varastama valvontakamera alkoi lähettää kuvaa Siperiasta

Venäläisen sotilaan väitetään varastaneen sotatoimien yhteydessä valvontakameran, joka oli asennettu ukrainalaiselle kadulle.

Itävallassa suurlähettiläänä vuosina 2014–2021 toiminut ukrainalainen diplomaatti Olexander Scherba on jakanut aihetta koskevan Facebook-päivityksen. Sen mukaan Burjatian tasavallasta kotoisin oleva sotilas oli varastanut laitteen Lymanin kaupungista, joka vapautettiin lokakuun vastahyökkäyksen yhteydessä.

Venäjän kärsimät sotatappiot ovat keskittyneet Burjatiaan monia muita alueita kovemmin. Alueelta oli hakeuduttu asevoimien palvelukseen heikon elintason ja työmahdollisuuksien puutteen vuoksi.

Olexander Scherban mukaan sotilas oli asentanut valvontakameran jostakin syystä omaan kotiinsa Siperiassa. Kameran alkuperäisellä omistajalla on edelleen täysi pääsy videomateriaaliin, minkä seurauksena sotilaan kodista on jaettu suoraa lähetystä ja kuvakaappauksia sosiaalisessa mediassa.

– Nyt harrastajien ryhmä Ukrainassa pystyy seuraamaan ympärivuorokautista lähetystä jostakin oudosta kodista Siperiassa, ex-suurlähettiläs tviittaa.

A Russian soldier stole a CCTV street camera in Ukraine. And installed it in his home for some reason. Now a group of enthusiasts in Ukraine enjoys a 24/7 direct stream from some weird home in Siberia.https://t.co/FWh9WUpwFj#RussiaIsLosing pic.twitter.com/oYQktPNR1O

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 11, 2022