Arvio sotesta: Uudistaminen ratkaisevaa koko julkiselle taloudelle

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola ja Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo kirjoittavat Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa toivovansa suurta kehitysaskelta sotepalveluihin.

Sote-uudistuksen tavoitteena oli parantaa hoitoonpääsyä ja tehdä palvelusta yhdenvertaista ja laadukasta. Siksi hyvinvointialueilla ei voi jatkaa enää kuten aikaisemmin, kirjoittajat toteavat. He toivovat, että sotea aletaan uudistaa nopeasti, eikä ratkaisuna ole varojen lisääminen hyvinvointialueille.

– Sote-palveluiden tuottamisen tavat ja prosessit on uudistettava. Suurin potentiaali tuottavuuden parantamiseen on teknologian nykyistä paremmalla hyödyntämisellä, Leiwo ja Sipola toteavat.

Sipolan ja Leiwon mukaan nykyisiä palveluita tulisi korvata digipalveluilla ja palveluprosessia tulisi sujuvoittaa.

– Asiakkaille on rakennettava toimivampia palvelupolkuja ja palveluiden yhteensovittamisesta on otettava kaikki hyöty irti. Uudistuksen on näyttävä asiakkaille uudenlaisina, helposti ja kustannustehokkaasti saavutettavina palveluina, he kuvaavat tilannetta.

Sipolan ja Leiwon mukaan seuraavan hallituksen tulee kirjata lakiin vaatimus soten kustannusten läpinäkyvyydestä ja vertailtavuudesta.

– Luotettavalla ja kattavalla kustannustiedolla voidaan vertailla kustannuksia eri toimintatavoilla ja alueilla ja ottaa parhaita malleja käyttöön maanlaajuisesti, Sipola ja Leiwo kirjoittavat.

Keskeinen rooli soten murroksessa on heidän mukaansa yrityksillä ja järjestöillä. Julkisen sektorin ei tule tuottaa kaikkia palveluita itse.

– Koko sote-sektori on kroonisen työvoima- ja resurssipulan ala, jolloin julkisen sektorin omalla tuotannolla ei edes pystytä tuottamaan palveluja kaikille niitä tarvitseville, Sipola ja Leiwo kirjoittavat.

– Tämä nähdään jo nyt muun muassa hoitojonoina, peruuntuvina leikkausaikoina, kiireettömän hoidon toteutumatta jäämisenä ja ennalta ehkäisevän toiminnan puutteina, he jatkavat.

Sipolan ja Leiwon keskeinen viesti onkin, että hyvinvointialuetta rakentaessa tulee ensisijaisesti miettiä sen toiminnan laatua ja tehokkuuta, eikä niinkään sitä tuottaako palvelun julkinen vai yksityinen sektori.

– Olemme isojen asioiden äärellä. Sote-palveluiden uudistaminen on ratkaisevaa koko julkisen talouden tasapainon näkökulmasta. Velkaantuneella Suomella on edessään vaikeita vuosia, eikä soten uudistamisen kanssa ole varaa aikailla, Sipola ja Leiwo kirjoittavat.