”Sote on rikki” – kansanedustaja kertoo kolme keinoa

Hyvinvointialuejärjestelmä vaatii kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan korjausta.

– Sote on rikki. 1) Alueiden määrää pitää vähentää. 5-11 on hyvä. 2) Aluevaaleista pitää luopua. Luottamushenkilöt on valittava kuntavaalien perusteella, kuten ylikunnallisissa nytkin. 3) Rahoituksen pitää palkita eikä rangaista onnistumisista, kuten nyt, Kauma sanoo X-alustalla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kauma myös rajoittaisi kansanedustajien mahdollisuutta istua kolmella hallinnon tasolla. Tällä hetkellä kansanedustaja voi olla myös kunnanvaltuutettu sekä aluevaltuutettu. Kauma rajaisi määrän kahteen tasoon.

– Eduskuntatyö vaatii keskittymistä. Nyt sama porukka päättää kaikesta, mikä ei ole hyvä asia, Kauma sanoo.

Helsingin sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaus on puhuttanut viime päivinä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi Helsingin Sanomissa, että nykyinen rahoitusmalli on ”susi” ja myöskään nykyinen hyvinvointialueiden rakenne ei ole hyvä. Hänen mukaansa säästöistä kuitenkin pidetään kiinni.

– Vuodelle 2027 säästö on koko Suomen osalta noin 60 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden vuosittainen rahoitus on 28 miljardia euroa, joten jokainen ymmärtää, ettei se ole iso säästö kenellekään, sanoi Orpo, jonka mukaan jatkovuodet voivat vielä muuttua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pääministerin mukaan etelän soterahoituksesta on noussut myös ”aluepoliittinen edunvalvontakysymys”.

Helsinki ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ovat ihmetelleet, miksi säästöjä tehneitä ja talouttaan hyvin hoitaneita alueita rangaistaan lisäleikkauksilla. Länsi-Uudenmaan alueen mukaan tämä romuttaa luottamuksen, johon alueiden kyky tasapainottaa talouttaan on perustunut.

– Länsi-Uudenmaan rahoitus on ennen näitä leikkauksia jo maan alhaisin. Rahoituksen vaihtelee alueittain Länsi-Uudenmaan 4052 eurosta Etelä-Savon 6055 euroon. Leikkaukset sen sijaan kohdistuvat nurinkurisesti eniten niille alueille, joilla rahoitus on alhaisin. Länsi-Uudenmaalle esitetty leikkaus on 103 euroa ja Etelä-Savolle 31 euroa asukasta kohden, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kommentoi lausunnossaan hallitukseen esitykseen.