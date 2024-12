Sotaveteraaneille omistetaan juhlaraha

Juhlaraha on kunnianosoitus heille, jotka taistelivat kansamme vapauden puolesta. Juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen. Hän on aiemmin suunnitellut useita juhlarahoja.

Suomen veteraanit 50 euron kulta-hopearahan julkaisuajankohta on virallisesti huhtikuussa 2025.

Juhlaraha kunnioittaa Suomen historiassa ratkaisevassa asemassa olleiden sotaveteraanien rohkeutta ja periksiantamattomuutta.

Helsinki Mintin mukaan Suomen veteraanien juhlaraha muodostuu kolmesta profiilista. Profiilit ovat vanhan sotaveteraanin, sotilaan ja nuoren henkilön.

Sotaveteraanien ja sotilaiden profiilit rakentuvat negatiivisesta tilasta. Sotaveteraanin profiilin negatiivinen tila voi viitata siihen, että vuosien 1939-1945 sotaveteraanit ovat melkein kaikki poistuneet keskuudestamme, mutta he elävät edelleen muistoissa ja historiankirjoituksissa.

Sotilaan kohdalla negatiivinen tila vie ajatuksen toiveeseen siitä, että uusia sotaveteraaneja ei enää syntyisi. Juhlaraha-aiheen teksti kiertää tasapainoisesti tunnuspuolen ulkokehällä. Arvopuolen kuva-aihe on tyylitelty Suomen lippu. Lipun osittain hajonnut muoto ja rosoinen pinta viittaavat sotavuosiin.