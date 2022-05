Sotatutkija varoittaa: Mielikuva voitokkaasta Ukrainasta ei vastaa totuutta

Taistelut Itä-Ukrainassa kiihtyivät viikonloppuna, ja erityisesti Severodonetskin kaupungin alueella on käyty rajuja taisteluita. Jos kaupunki kaatuu, hyökkääjä on ottanut haltuunsa lähes koko Luhanskin alueen.

Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Ilmari Käihkön mukaan venäläiset ovat muuttaneet strategiaansa ja oppineet aiemmista virheistään Ukrainassa.

Nyt hyökkääjän selkeä painopiste on itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa.

– Siksi he ovat onnistuneet saavuttamaan paljon enemmän. Alue on pienempi, he voivat keskittää vahvuutensa ja logistiikkalinjat ovat paljon lyhyempiä, Käihkö sanoo ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle.

Venäjä taistelee hänen mukaansa tehokkaammin kuin sodan alussa. Ukrainan joukkojen yhä vaikeampi puolustautua pommituksilta ja ilmaiskuilta.

Käihkön mukaan Ruotsissa vallitsee yleinen käsitys, jonka mukaan Ukraina olisi niskan päällä sodassa. Tämä ei hänen mukaansa vastaa totuutta.

– Ruotsalainen narratiivi, että Ukraina on voittamassa sodan, on vaarallinen narratiivi. Jos katsomme karttoja, erittäin suuri osa Ukrainasta on venäläisten hallinnassa.