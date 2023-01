Sotatieteiden tohtori: Venäjä ei tule luopumaan tavoitteistaan

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin ja sotatieteiden tohtorin Jarno Limnéllin mukaan on harhakuvitelmaa, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin olisi luopumassa imperialistisista tavoitteistaan.

Todellisuus on hänen mukaansa päinvastainen. Limnéll luettelee Twitterissä julkaisemassaan viestiketjussa seikkoja, joihin sodan edetessä kannattaa kiinnittää huomiota.

– Asiat tulevat menemään todennäköisimmin huonompaan suuntaan niin Ukrainassa kuin laajemminkin ennen parempia aikoja. Ennustettavuudesta olemme siirtyneet pitkään epävakauden aikakauteen, jossa yllätyksiä (on) luvassa.

Limnéllin mukaan Putin laittaa sodankäynnissä ”kaiken peliin”. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa uutta mobilisaatiota, ulkopuolisten kumppaneiden vakuuttelua, sodan raaistamista ja lisää ruumissäkkejä, propagandan lisääntymistä ja ydinasekortilla uhkaamista.

– Venäjän karhu karjuu kaikella äänellään, mutta siitäkin selvitään.

Hän muistuttaa, että Venäjä on välitön ja jatkuva uhka myös länsimaille. On todennäköistä, että Eurooppaan kohdistuvaa informaatio- ja hybridivaikuttamista on luvassa jatkossakin mikä edellyttää myös Suomessa varsin korkeaa valmiuden ylläpitämistä.

– Itänaapurimme epävakaus ja arvaamattomuus korostuu, kun sisäinen paine Kremliä kohtaan kasvaa Venäjällä sodan pitkittymisen ja tappioiden myötä. Vallanvaihto Venäjällä tänä vuonna on hyvinkin mahdollinen, mutta se ei välttämättä tarkoita asioiden muuttumista paremmaksi.

Limnéllin mukaan Ukraina on sotatoimillaan ja sitkeydellään tehnyt jo nyt historiaa. Menestystä taistelurintamilla Ukraina tarvitsee jatkossakin.

– Menestys on välttämätöntä sodan päättymiselle. Länsimaiden on kaikin keinoin tätä tuettava – vähän kerrallaan tuen sijasta mittavilla tukitoimilla.

Krimin asema on sodan päättymisen ja Venäjän tappion kannalta keskeinen. Limnéllin mukaan siihen kohdistuu suurin arvovalta Venäjän osalta ja Krimin menetystä ei Kremlin nykyjohto kestäisi.

– (Krimin takaisinvaltaus) Koko sodan kulminaatiopiste. Tämä tiedetään rintaman molemmin puolin. Katse kannattaa pitää tiiviisti Krimissä, Limnéll toteaa.

Ukrainan menestyksen kannalta myös länsimaiden yhtenäisyys on kaikki kaikessa.

– Yhdysvaltojen presidentinvaalien, energiahaasteiden tai ulkoisten horjuttamispyrkimysten ei tule tätä perusasetelmaa muuttaa. Tässä oltava jämäkkä. Ukrainan asia on pidettävä esillä ja konkreettista tukea entisestään lisättävä.

Maailmanpoliittisessa tilanteessa katse kannattaa pitää Ukrainan lisäksi myös muualla. Erityinen huomio kannattaa LImnéllin mukaan kohdistaa ”Ukrainan kohtalontoveriin” Taiwaniin, jossa sota on aiempaa todennäköisempi.

– Ukrainan sodan eteneminen vaikuttaa Kiinan arvioihin.