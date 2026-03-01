Sotatieteiden tohtori: Näin konfliktin laajeneminen vaikuttaisi Suomeen

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) käsittelee ketjussaan X-viestipalvelussa Yhdysvaltain iskua Iraniin, maan tilannetta ja tulevaisuutta sekä sitä, miten mahdollinen konfliktin laajeneminen vaikuttaisi Suomeen.

Limnell arvioi laajan alueellisen sodan todennäköisyyttä Lähi-idässä.

– Mahdollinen, mutta ei väistämätön. Todennäköisyys on tällä hetkellä kohtalainen. Keskeinen muuttuja on seuraavien 48–72 tunnin kehitys – laajenevatko iskut useille rintamille vai jäädäänkö rajattuun eskalaatioon.

Jos konflikti laajenee, nopein vaikutus Suomeen tulee Limnellin mukaan energian ja talouden kautta.

– Hormuzinsalmen häiriöt nostaisivat öljyn hintaa globaalisti. Se näkyisi polttoaineissa, kuljetuksissa ja teollisuudessa. Markkinoiden hermostuneisuus iskisi nopeasti myös Helsinkiin.

Toinen vaikutus on hänen arvion mukaan turvallisuus. Hän uskoo, että laaja sota lisää kyberoperaatioita, terrorismin riskiä ja informaatio-vaikuttamista Euroopassa.

– Suomi ei olisi sotilaallinen osapuoli, mutta Nato-jäsenenä osa länttä. Epäsuora vaikuttaminen verkossa ja kriittiseen infraan olisi realistinen riski.

Kolmas vaikutus liittyy Limnellistä suurvaltapolitiikkaan.

– Jos USA sitoutuu laajasti Lähi-itään, sen huomio jakautuu. Euroopan vastuu omasta turvallisuudesta kasvaa entisestään.

Samalla muut toimijat voi kansanedustajan mukaan testata lännen yhtenäisyyttä.

– Suomelle tämä tarkoittaa varautumista, ei paniikkia, hän linjaa.