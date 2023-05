Sotakirjeenvaihtaja: Tämä selittää tappioita rintamalla

Venäläinen sotakirjeenvaihtaja, maan hallinnon propagandistiksi luonnehdittu Anna Dolgareva tyrmää Wagner-ryhmän johtajan Jevgeni Prigozhinin maan sotilasjohtoon kohdistaman kritiikin. Dolgarevan Telegram-päivitykseen on kiinnittänyt huomiota muun muassa yhdysvaltalaisen FPRI-ajatuspajan asiantuntija, Venäjän asevoimia tarkasti seuraava Rob Lee.

Wagner-johtaja Prigozhin on viime aikoina arvostellut kärjekkäästi Venäjän armeijan johtoa, etenkin Bahmutin taistelujen johdosta. Wagner ehti aikaisemmin toukokuussa jo ilmoittaa vetäytyvänsä Bahmutista ammuspulan takia, ja joidenkin Wagner-johtajan kriittisten lausuntojen on arvioitu kohidstuneen jopa presidentti Vladimir Putiniin. Ukraina on edennyt kaupungissa, ja perjantaina Venäjän puolustusministeriö myönsi maan joukkojen siirtyneen Bahmutissa puolustusasemiin, The Guardian uutisoi.

Propagandisti Dolgareva pitää kotimaassaan näkyväksi hahmoksi nousseen Prigozhinin lausuntoja ”epäreiluina”. Hän sanoo toivovansa, ettei ”Putinin kokkina” tunnettu Wagner-johtaja ”vähättelisi sotilaidemme rohkeutta”.

Bahmutissa ongelmana on nimen omaan Wagnerin toiminta, ei venäläisten sotilaiden taistelutahto, Dolgareva kirjoittaa Telegramissa.

– Venäjän asevoimien sotilaat sinnittelevät ja taistelevat vaikeissa olosuhteissa. He kertoivat juuri minulle: ”Wagnerin kanssa ei ole yhteydenpitoa, meillä ei ole droneja, ei elektronisen sodankäynnin joukkoja, ei normaaleja mukautuksia”.

– Kaikki tämä on huonoa, mutta erityisen huono asia on yhteydenpidon, eli toiminnan normaalin koordinaation, puute Wagnerin kanssa, Dolgareva jatkaa.

Toisin sanoen Venäjän miestappioiden taustalla on Dolgarevan mukaan Wagnerin kyvyttömyys kommunikaatioon ja koordinaatioon Venäjän asevoimien kanssa.

Regarding Wagner criticism of Russian military units, a Russian war correspondent suggests it is unfair because of particularly poor communications/coordination with Wagner, lack of UAVs, EW isn't functioning properly, and poor fire correction.https://t.co/Wduu4PYbL6 pic.twitter.com/Q44uUII7XB

— Rob Lee (@RALee85) May 13, 2023