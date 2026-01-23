Sotakalusto liikkuu, aikooko Donald Trump hyökätä Iraniin?

Yhdysvallat jatkaa sotilaallisen läsnäolonsa vahvistamista Lähi-idässä ja saattaa valmistautua iskemään Iraniin, kertoo The War Zone (TWZ). Lentotukialus USS Abraham Lincoln ja sen iskuryhmä ovat parhaillaan Intian valtamerellä. Se oli Etelä-Kiinan merellä, kunnes Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi sen siirrettäväksi länteen. Alueelle on saapunut myös lisää rahtikoneita ja ilmatankkauskoneita.

Presidentti Donald Trump sanoi torstaina, että alueelle on tulossa suuri laivaston läsnäolo. Omien sanojensa mukaan Trump esti torstaina 837 hirttotuomion täytäntöönpanon.

– Meillä on valtava laivasto menossa siihen suuntaan, ja ehkä meidän ei tarvitse käyttää sitä. Katsotaan, Trump sanoi.

Iranilaisten aktivistien viimeisimpien arvioiden mukaan Iranin levottomuuksissa on kuollut yli 5000 ihmistä. Perjantaina on kulunut yli viikko siitä, kun Trump lupasi Iranin hallintoa vastaan mieltään osoittaville iranilaisille, että apua oli tulossa. Hän kuitenkin peruutti saatuaan käsityksen, että mielenosoittajien tappaminen loppuisi. TWZ:n tietojen mukaan Trump peruikin iskun Irania vastaan viime viikolla. TWZ:n lähteiden mukaan Trump ei halua osallistua pitkittyneeseen taisteluun Iranin kanssa samalla kun hän harkitsee edelleen Iranin islamistihallinnon vaihtamista. Yhdysvalloissa ja sen liittolaisvaltio Israelissa on edelleen huolia siitä, etteivät niiden resurssit ehkä riittäisi puolustautumaan Irania vastaan.

Alueelle nyt virtaavat lisäresurssit voivat siis varmistella sitä, että Yhdysvalloilla on iskiessään paremmat toimintamahdollisuudet.

Times of Israel -lehti arvioi, että Iranin islamistihallinto ryhtyy aggressiiviseen eskalaatioon mikäli he tulevat itse johtopäätökseen että hallinnon romahtamista ei voi välttää. Eskalaatioon sisältyisi hyökkäyksiä amerikkalaisia ja heidän ​​resurssejaan vastaan ​​koko alueella, koordinoitua painostusta liittolaisia, kuten Israelia, vastaan ​​sekä toimia, joilla pyritään häiritsemään maailmanlaajuisia energiavirtoja. Näihin lukeutuu Hormuzinsalmi, jonka kautta kulkee noin 20 miljoonaa barrelia öljyä päivässä.

Kaikki riippuu nyt Iranista. Vaikka uhka suurista kostotoimista Hormuzinsalmessa on jatkunut vuosia, se ei toteutunut Israelin kanssa käydyn sodan aikana kesällä. Silti hallinnon vaihtamiseen tähtäävät operaatiot voisivat muuttaa tätä laskelmaa.

Myös Yhdysvaltojen joukkojen sijoittelussa on edelleen monta kysymysmerkkiä. Näihin lukeutuu alueella jo olevien amerikkalaisjoukkojen tarkka kokoonpano ja Israelin ja muiden Yhdysvaltain liittolaisten mahdollinen rooli, mikäli Trump päättää antaa hyökkäyskäskyn. Jo ennen Iranin mielenosoituksien puhkeamista Yhdysvalloilla on ollut hävittäjiä useissa Lähi-idän, kolme Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjää sekä mahdollisesti sukellusvene seudun vesillä.

Tammikuun mittaan alueelle on virrannut paljon sotilaallisia resursseja. Silti on epäselvää, pystyisivätkö nykyiset joukot tukemaan pidempää konfliktia ja mitä joukkoja lisätään tulevina päivinä tai jopa viikkoina. Samaan aikaan operaatio voisi alkaa milloin tahansa. Jopa rajattu, Iranin nykyhallintoa vastaan ​​suunnattu tuhoamisoperaatio vaatisi valtavan määrän ennakoimattomia varautumistoimia.

USS Abraham Lincolnin iskuryhmän saapuminen Arabianmerelle näyttää kestävän vielä useita päiviä. TWZ:n mukaan tähän mennessä alueelle ei ole saapunut merkittävissä määrin Yhdysvaltain ilmavoimia. Lehden tutkimissa satelliittikuvissa ei esimerkiksi näy merkittävää lisäystä Diego Garcialla, jonne Yhdysvallat on aiemmin tuonut lentokalustoa Iran-jännitteiden kasvaessa. Joidenkin seurantapalveluiden mukaan alueelle on lennetty C-17 Globemaster III -rahtikoneita. Näitä tarvitaan, kun kuljetetaan materiaalia ja henkilöstöä. Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat lähettää Lähi-itään lisää Patriot- ja THAAD-järjestelmiä.

Lähi-itään on havaittu myös matkaavan Britannian Lakenheathista F-15E Strike Eagle -hävittäjiä ja KC-135 Stratotanker -lentotankkauskoneita. Niiden läsnäolo alueella ei kuitenkaan ole uutta, vaan niitä on ollut Muwaffaq Saltin lentotukikohdassa Jordaniassa jo melkein kymmenen vuotta. F-15E-hävittäjillä on ollut keskeinen rooli puolustuksessa useita Iranin Israeliin suuntaamia drone- ja risteilyohjusiskuja vastaan. Jos Iran käynnistäisi merkittävän hyökkäyksen Israelia tai Yhdysvaltojen resursseja vastaan ​​alueella, ennaltaehkäisevästi tai kostoksi, F-15E-hävittäjät olisivat puolustautumisen kannalta avainasemassa.

Vaikka nämä ovat merkittäviä lisäyksiä alueen pysyviin joukkoihin, Irania vastaan ​​​​suunnattavaan suureen operaatioon olisi odotettavissa enemmän hävittäjäkalustoa. TWZ huomauttaa, ettei ole toistaiseksi nähnyt tällaisista liikkeistä. Pommikoneita tosin voi lähettää myös Yhdysvalloista: näin tapahtui viimeksi kesällä, kun Yhdysvallat iski Iranin ydinlaitoksiin.

Myös Britannia on lähettänyt alueelle Typhoon-koneita yhdessä Qatarin kanssa. Britannian puolustusministeriö ilmoitti torstaina, että 12. laivue on sijoitettu Persianlahdelle puolustustarkoituksessa alueella vallitsevien jännitteiden takia.

Myös Israel on edelleen korkeassa valmiustilassa arkkiviholliseensa kohdistuvien tai sen tekemän hyökkäyksen varalta. Israelin asevoiminen nimettömänä pysytellyt virkamies sanoi TWZ:lle, että hänen arvionsa mukaan isku kyllä tapahtuu. Hänenkin mukaansa lopullinen päätös on kuitenkin vain yhden ihmisen käsissä, ja se ihminen on Donald Trump.

Myös Iranin retoriikka on kiristynyt sotakaluston liikkeiden myötä. Torstaina islamilaisen vallankumouskaartin komentaja kenraali Mohammad Pakpour varoitti Israelia ja Yhdysvaltoja ja muistutti 12 päivän sodasta viime kesänä.

– Islamilainen vallankumouskaarti ja rakas Iran pitävät sormeaan liipaisimella, valmistautuneempina kuin koskaan, valmiina toteuttamaan ylipäällikön – johtajan, joka on rakas kuin oma henki – käskyjä ja toimenpiteitä”, Pakpour uhkasi viitaten Iranin ylimpään johtajaan, ajatollah Ali Khameneiin. Sanojen tueksi vallankumouskaarti julkaisi myös videon, joka näyttää Yhdysvaltain tukikohtien sijainnin alueella.

Khamenein hallitus on väittänyt tukahduttaneensa 28. joulukuuta alkaneet levottomuudet, jotka johtuivat nousevista hinnoista ja devalvaatiosta joka söi ria-valuutan arvon lähes olemattomaksi sekä tuhoisasta kuivuudesta ja hallituksen raaoista tukahduttamistoimista. Tiedonsaanti Iranista on kuitenkin yhä äärimmäisen haastavaa, sillä hallinto on katkaissut verkko- ja puhelinyhteydet, ja on mahdollista, että mielenosoitukset eivät ole tyystin loppuneet.