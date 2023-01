Sotahistorioitsija: Talvi ei ole Vladimir Putinin armeijalle suosiollinen

Venäjä saavutti kuuluisan sotahistorioitsijan Antony Beevorin mukaan yhden suurimmista voitoistaan, kun Eurooppa koki kylmimmän talvensa 500 vuoteen. Hän viittaa talveen 1708–09, jolloin Pietari Suuren joukot onnistuivat torjumaan Kaarle XII:n johdolla kohti Moskovaa edenneen Ruotsi-Suomen armeijan. Runsaat sata vuotta myöhemmin ankara talvi koitui Venäjälle hyökänneen Napoleonin suuren armeijan kohtaloksi.

Talvella 1930–40 neuvostodiktaattori Josif Stalin joutui karvaasti kokemaan, että talvi ei suinkaan aina ole venäläisten puolella.

– Suomalaiset, jotka osoittivat hallitsevansa talvisodankäynnin taktiikan vielä hyökkääjääkin paremmin, terrorisoivat puna-armeijaa päivin öin heidän valkoasuisten hiihtojoukkojensa iskiessä yllättäen metsän suojista ja sitten kadotessa aaveiden lailla, Beevor kirjoittaa Foreign Affairs -lehdessä.

– Heidän rohkeutensa ja taitonsa taivuttivat Stalinin mukautumaan Suomen itsenäisyyteen. Se kuitenkin toimi myös oppituntina tulevien sotien varalle, hän toteaa.

Vuoteen 1945 mennessä puna-armeijan menestys talvisodankäynnissä natsi-Saksaa vastaan oli Beevorin mukaan taannut sille tarunhohtoisen maineen lännessä.

Ei edes sidetarpeita

Vladimir Putinin 24. helmikuuta käynnistämä ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainaa vastaan on Beevorin mielestä yksi historian räikeimpiä esimerkkejä sotilaallisesta ylimielisyydestä.

– Seitsemän katastrofaalista kuukautta myöhemmin, kun Kremlin oli lopulta pakko määrätä ”osittainen liikekannallepano”, mobilisoituja oli varoitettava siitä, että univormuista ja varusteista oli pulaa. Heidän oli hankittava itse suojavarusteensa ja jopa pyydettävä äideiltään ja tyttöystäviltään terveyssiteitä sidetarpeiden korvikkeiksi, Beevor sanoo.

– Sidetarpeiden puute on hämmentävä asia varsinkin nyt talven koventuessa, sillä ne ovat elintärkeitä sen varmistamiseksi, että pakkanen ei pääse pureutumaan avoimiin haavoihin. Jäätyneeseen maahan iskeytyvät kranaatit lisäävät vaaroja, koska toisin kuin pehmeä muta, joka vaimentaa suurimman osan räjähdyksestä, jäätynyt maa saa sirpaleet kimpoamaan – toisinaan tappavalla tavalla, hän toteaa.

Surkealla tolalla

Venäjän armeijan pitkäaikainen rakenteellinen ongelma – pula kokeneista aliupseereista – on Beevorin mukaan johtanut myös siihen, että aseiden, varusteiden ja ajoneuvojen huolto on surkealla tolalla. Kun käytössä on herkkää teknologiaa, kuten lennokkeja, tästä aiheutuvat ongelmat kärjistyvät vaativissa talvioloissa.

– Samaan aikaan kun venäläisjoukot kiroavat niukkuutta ja pulaa lämpimästä ruoasta, ukrainalaiset joukot hyötyvät nyt Kanadan ja Pohjoismaiden toimittamista topatuista maastopuvuista, kamiinoin varustetuista teltoista ja makuupusseista, hän huomauttaa.

– Putin näyttää kieltävän armeijansa todellisen tilan ja sen, miten suosiollinen kenraali talvi hänen vastustajiaan kohtaan on. Hän on saattanut tehdä virheen myös kohdistamalla ohjusiskunsa Ukrainan energiaverkkoa ja haavoittuvaa siviiliväestöä vastaan. Siviilit joutuvat kärsimään eniten, mutta on epätodennäköistä, että he murtuvat.