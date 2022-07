Sotaa vastustaneet artistit mustalle listalle – ”Tiedämme nyt kenet kutsua”

Ukrainan joukkotiedotusinstituutti IMI kertoo venäläisen verkkojulkaisu Fontankan julkaisseen luettelon muusikoista, joiden esiintyminen Venäjällä on kielletty.

Suurin osa listalle päätyneistä on puhunut Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Osa niistä, kuten Monetotška, IC3PEAK, Oxxxymiron, and Face, ovat järjestäneet hyväntekeväisyyskonsertteja Ukrainan hyväksi. Osa on puolestaan poistunut Venäjältä eikä aio palata maahan.

Toukokuun puolivälissä listalle päätyneen rockyhtye DDT:n konsertista tehtiin rikosilmoitus, kun yhtyeen laulaja Juri Sevtšuk totesi välipuheessaan, ettei sanan kotimaa tulisi tarkoittaa presidentin takamusta, jota kotimaataan rakastavien kansalaisten tulee suudella koko ajan.

Yhtye on myös kieltäytynyt esiintymästä sotaa symboloivan Z-kirjaimen edustalla.

Listalla on yhteensä 30 artistia. Julkaisun mukaan luettelo on peräisin eräältä siihen päätyneeltä artistilta joka kertoo, että sitä jaetaan aktiivisesti venäläisille promoottoreille.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves toteaa luettelon toimivan hyvänä tietona siitä, ketkä venäläisartistit olisivat tervetulleita esiintymään länsimaissa.

– Tiedämme nyt, kenet kutsua soittamaan demokraattisissa valtioissa, Ilves kirjoittaa Twitterissä.

Now we know whom to invite to play in democratic countries https://t.co/GkJmHhHayl

