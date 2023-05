“Sota voisi päättyä tänä vuonna” – evp-kenraali vaatii USA:lta kovempaa tukea

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges arvostelee Sky Newsin haastattelussa maansa presidentti Joe Bidenia siitä, ettei USA:n Ukrainalle antama tuki ole ollut riittävää.

Haastattelija kysyy Hodgesilta artikkelin lopussa nähtävissä olevalla videolla, onko Biden ollut riittävän selkeä Ukraina-tuessaan.

– Ei ole. Huolimatta kaikista hyvistä asioista, joita hallinto on tehnyt, heidän haluttomuutensa tai kyvyttömyytensä kuvailla tarkasti, mikä on haluamamme strateginen lopputulema ja sanoa, että haluamme Ukrainan voittavan, selittää osaltaan päätöksentekoa annettavasta avusta, Hodges kertoo.

– Jos presidenttimme sanoisi, että tahdomme Ukrainan voittavan, tämä koko homma olisi ohi ennen vuoden loppua.

Evp-kenraali kehottaa kiinnittämään huomiota Ukrainan hyvään sotamenestykseen huolimatta siitä, että maailman suurin sotilasmahti hapuilee tukeen liittyvän päätöksentekonsa kanssa.

– Nopein tapa päättää tämä sota, ja päästä meidän kaikkien tahtomaan lopputulokseen, on sanoa että tahdomme Ukrainan voittavan, jolloin kaikki nämä tekosyyt putoavat pois, Hodges toteaa.

– Tämä on asia, jonka presidenttimme voisi mielestäni hoitaa paremmin.

"If the president were to say 'we want Ukraine to win', this whole thing would be over before the end of the year."@general_ben tells Sky News that President Joe Biden hasn't been clear enough about his support for Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r

📺 Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/jV06vcdhE2

— Sky News (@SkyNews) May 15, 2023