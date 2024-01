Sota uhkaa laajentua – Iran iskee nyt ”helppoja maaleja” vastaan

Iranin vallankumouskaarti ilmoitti tiistaina hyökänneensä ballistisilla ohjuksilla Irakin kurdialueella sijaitsevaa ”Israelin vakoilupäämajaa” vastaan. Tiedustelupalvelu Mossadin väitettiin olleen kohteena.

Vallankumouskaartin mukaan iskut olivat vastaus Israelin iskuihin Syyriassa ja Libanonissa, joissa sai surmansa useita iranilaisupseereita sekä Hamasin ja Hizbollahin johtajia. Amerikkalainen puolustushallinnon lähde sanoo Times of Israel -lehdelle Yhdysvaltain seuranneen epätarkoiksi kuvailtujen ohjusten reittiä.

Monet asiantuntijat ovat varoittaneet Lähi-idän tilanteen olevan tällä hetkellä räjähdysaltis. Israelin ja Hamasin välinen konflikti voi helposti laajentua suuremmaksi sodaksi, joka voisi vetää mukaansa Iranin ohella myös esimerkiksi Saudi-Arabian.

SWP Berlin -tutkimuslaitoksen asiantuntija Hamidreza Azizi uskoo Iranilla olleen sisäistä painetta vastata ainakin jollakin tavalla Israelin tekemiin iskuihin.

Ainakin 84 ihmistä sai surmansa tammikuun alussa Iranin Kermanissa tehdyssä pommi-iskussa. Räjähdykset sattuivat lähellä edesmenneen sotilasjohtaja Qassem Soleimanin hautapaikkaa.

Terroristien väitettiin soluttautuneen maahan Iranin itäisen rajan läpi. Iran syytti tapauksesta aluksi Israelia, mutta iskutavan arvioidaan olevan tyypillinen ISIS-terroristijärjestölle.

– Vaikka Kermanin terroristien sanotaan tulleen ”itäisten rajojen” yli, on Iran tietoinen Afganistanissa tai Pakistanissa tehtävien operaatioiden rajoituksista. He eivät missään nimessä halua ajautua sotaan Taliban-liikkeen kanssa. Tämä vuoksi Iran valitsi ”helpot maalit”, Hamidreza Azizi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Iranin vallankumouskaarti on toteuttanut aiemminkin iskuja Irakin Kurdistanissa ja Syyriassa. Vuonna 2017 kohteena olivat ISIS:n asemat Deir ez-Zorissa. Iran kosti tuolloin terroristihyökkäyksen parlamenttiaan vastaan. Väitetysti Israeliin kytköksissä olleita kohteita pommitettiin Irakin pohjoisosissa vuonna 2022.

– Toistuvilla iskuilla on kaksi tavoitetta: Vahvistaa Iran-mielistä hallintoa Bagdadissa Erbilin paikallisjohdon kustannuksella ja asettaa epäsuoraa painetta Yhdysvalloille, tutkija sanoo.

Iran on kuitenkin välttänyt iskemästä suoraan Yhdysvaltain kohteita vastaan, koska se ei halua ajautua suoraan konfliktiin amerikkalaisten kanssa. Iranin johdon päätavoitteena on ylläpitää omaa alueellista vaikutusvaltaansa mahdollisimman pienin kustannuksin.

Azizin mukaan huomionarvoista on myös se, ettei Iran maininnut iskujen yhteydessä Gazaa tai Hamasin tukemista millään tavalla.

– Linjan tavoitteena on välttää mielikuvaa siitä, että Iran olisi osapuoli Gazan sodassa, tutkija sanoo.

