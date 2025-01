Sota Ukrainassa hiipuu Venäjän kalustotappioiden kasvaessa

Oryx-projekti arvioi Venäjän panssarikaluston (taistelupanssari-, rynnäkköpanssari- ja miehistönkuljetusvaunut) tappioiden määräksi jo 11 600 yksikköä. Venäjä on menettänyt 3,5 kertaa enemmän taistelupanssarivaunuja ja 4,8 kertaa enemmän rynnäkköpanssarivaunuja kuin Ukraina. Venäjän tykistökaluston (hinattavat ja liikkuvat järjestelmät ja raketinheittimet) tappiot lähestyvät 2 000:ta.

Ainoa taistelupanssarivaunu, jota Venäjä pystyy rakentamaan alusta saakka, on T-90M, jonka tuotannon arvioidaan olevan noin 250 yksikköä vuodessa. Se on alle puolet Venäjän tappioista vuodessa pelkästään Andiivkan ja Pokrovskin alueiden operaatioissa.

Ainoa rynnäkköpanssarivaunu, jota Venäjä tuottaa laajamittaisesti, on BMP-3, jonka tuotannoksi arvioitiin 463 yksikköä vuonna 2023, eikä tuotanto todennäköisesti kasvanut vuonna 2024. BTR-82-vaunun tuotanto on noin 300-400 yksikköä vuodessa.

Tykistökategoriassa Venäjän ongelma on putkien tuottaminen, minkä vuoksi vanhojen varastojen hyödyntämisestä on luovuttu. Raketinheittimissä pullonkaula on rakettituotannossa.

Riippumattomien tutkijoiden satelliittikuviin perustuvan tutkimuksen perusteella Venäjän vanhan kaluston varastoissa on jäljellä enää heikossa teknisessä kunnossa olevaa kalustoa, joka on tuskin enää korjattavissa. Ottaen huomioon tämän ja riittämättömän uustuotannon, Venäjän rintamakelpoisen kaluston määrä vähenee vääjäämättä.

Useimpien läntisten asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjän asevoimien pyrkiessä säilyttämään suhteellisen operaatioidensa intensiteetin kriittinen kalustopula iskee vuoden 2025 loppupuoliskolla tai viimeistään vuoden 2026 alkupuolella. Sotilasjohto ei tietenkään salli rynnäkköpanssari- tai miehistönkuljetusvaunujen määrän kulua nollaan, vaan määrän huvetessa aletaan joko muokata taktiikkaa tai strategiaa tai etsiä uusia lähteitä panssarikalustolle.

Hyökkäykset vaativat joka tapauksessa jonkin määrän mekanisoituja tai motorisoituja jalkaväkijoukkoja. Tilanteessa, jolloin panssaroiduista pyörä- ja tela-ajoneuvoista tulee pulaa, eteneminen pysähtyy jossain vaiheessa. Sama pätee tykistöön; mitkään vaanivat aseet ja FPV-droonit eivät korvaa tykistön antamaa tulitukea. Tykistön huvetessa hyökkäykset käyvät ennen pitkää mahdottomiksi. Tämä johtaa siihen, että sotatoimien intensiteetti hiipuu vähitellen, jos sodan kumpikaan osapuoli ei pysty jyrkästi kiihdyttämään omaa asetuotantoaan tai saa kumppanimailtaan massiivista tukea.