Sota jakaa jyrkästi Virossa asuvia venäläisiä – ”ihmiset huutavat toisilleen”

Ukrainan sota jakaa voimakkaasti Virossa asuvia venäjänkielisiä ja heidän perheitään, kertoo vironvenäläinen Sergei Metlev Vikerraadio -kanavan haastattelussa.

Hän työskentelee virolaisen Postimees -lehden venäjänkielisen toimituksen päätoimittajana.

Sota on hänen mukaansa korostanut kuilua sukupolvien välillä. Vanhemmat vironvenäläiset saattavat yhä ajatella, että presidentti Vladimir Putinilla oli hyvät perusteet hyökätä Ukrainaan. Koulutetut ja maailmaa nähneet nuoret sen sijaan asettuvat Ukrainan puolelle.

Metlev kertoo, että vironvenäläisissä perheissä keskustelu aiheesta päätyy useimmiteen riitaan ja toisilleen huutamiseen. Tämä hänen mukaansa on traumatisoinut ja hajoittanut perheitä ja rikkonut ihmissuhteita.

Useissa perheissä on myös tehty sanaton sopimus, että Ukrainan sodasta ei puhuta sanallakaan.

Vironvenäläisten jakautumista eri leireihin kuvaa Metlevin mukaan myös tuore kysely, jonka mukaan 32 prosenttia heistä on sitä mieltä, että Vladimir Putin on kaikessa oikeassa ja häneen voi luottaa. Sama määrä vastaajista osoittaa tukensa Virolle ja ovat tavalla tai toisella virolaistuneita patriootteja. Loput vastaajista eivät halua kertoa kantaansa.

– Juuri heidän on joka päivä todistettava itselleen, etteivät he kannata kansanmurhaa ja pidä Putinia presidenttinään, mutta toisaalta heidän on ymmärrettävä ystäviään ja tuttaviaan, joiden mukaan Ukrainassa (venäläisillä) menee hyvin ja tulkoot tänne myös, hän toteaa.