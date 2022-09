”Sota ei ole vielä lopussa, mutta suunta on ehkä kääntymässä”

Australian armeijan kenraalimajuri evp. Mick Ryanin mukaan “on selvää, että ukrainalaiset ovat onnistuneet yllättämään venäläiset Harkovan alueella”.

– Ukrainalaiset hyökkäsivät alueelle, joka vaikuttaa olleen ohuesti puolustettu ja saavuttaneet merkittävän tunkeutumisen venäläisten selustaan.

Ryan huomauttaa, että ”tämän mahdollisuuden hyödyntäminen osoittaa, että Ukraina on ylläpitänyt merkittävää liikuteltavaa operatiivista reserviä”. Reservissä on ollut edustettuina useita eri aselajeja, jotta tykistön ja logistiikan tuki olisivat olemassa.

– Ja jälleen kerran ukrainalaiset ovat onnistuneet toteuttamaan hyvän operatiivisen tason hämäyssuunnitelman. Sillä aikaa, kun huomio oli keskittynyt etelään, he kokosivat joukkonsa ja toteuttivat operaation pohjoisessa.

Venäjä menettää kykynsä jatkaa hyökkäystään idässä

Ryan korostaa, että vastahyökkäykset etelässä jatkuvat ja alueen vapauttaminen on Ukrainan taloudellisen tulevaisuuden elinehto. Sen sijaan ”Harkovan offensiivilla on taktiset ja operatiiviset merkityksensä sekä kyseiselle alueelle että koko sodalle laajemmin.

– Ensiksikin, se vaarantaa Venäjän operaatiot itärintamalla, ennen kaikkea, jos Ukraina saa haltuunsa sekä Kupjanskin että Izjumin. Se vaarantaa venäläistä huoltoyhteydet ja asettaa laajemmin ottaen idässä taistelevat venäläiset psykologisesti vaikeaan asemaan. Se myös tekee vaikeuttaa Venäjän kykyä jatkaa taistelua idässä ilman, että sen selustaan ja huoltoyhteyksiin kohdistuisi uhkaa.

Ryan toteaa, että ukrainalaisten eteneminen syvälle miehittäjän selustaan pakottaa venäläiset lähettämään täydennyksiä alueelle, mikä taas ”mahdollisesti heikentää heidän puolustuskykyään etelässä”.

– Venäläisjoukkojen siirrot tarkoittavat, että niitä ei voida käydä sillä aikaan, kun niitä siirretään eri puolille maata. Tämä joukkojen uudelleensijoittaminen luo uusia heikkouksia ja mahdollisuuksia, joita ukrainalaiset voivat hyödyntää.

Ryan pohtii, että nyt nähtävä Ukrainan vastahyökkäys Harkovan alueella saattaa johtaa venäläisten taktiseen vetäytymiseen useilla eri alueilla.

– Toimiminen vihollista nopeammin, mahdollisuuksien nopea tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen ovat keskeinen osa operatiivista taitoa.

Ryan mainitsee, että tällaiset hyökkäykset tulevat kuluttamaan ukrainalaisilta paljon polttoainetta ja ammuksia, mutta ”tällaisia operaatioita varten hyvät sotalaitokset varautuvat kunnolla etukäteen (ja ukrainalaiset ovat hyviä)”.

– Ukrainalaisten valmisteluissa harhautus on ollut keskeisessä asemassa sodan tässä vaiheessa. Ukrainalaiset ovat selvästi kaikessa hiljaisuudessa varastoineet sotilaallisia voimavaroja ja asettaneet joukkoja reserviin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää sellaisiin mahdollisuuksiin kuten nyt pohjoisessa.

Ryan arvelee, että venäläiset todennäköisesti kärsivät nyt merkittäviä aineellisia tappioita itärintaman pohjoisosassa, kun ”otetaan huomioon ukrainalaisten nopea eteneminen”. Lisäksi Ukraina on saanut haltuunsa Venäjän ammus- ja huoltovarikoita, mikä entisestään pahentaa venäläisten asemaa.

– Me saatamme myös nähdä pohjoisessa suuria määriä sotavangiksi otettuja venäläisiä. Näitä ei ole ainoastaan vaikea korvata, kun otetaan huomioon venäläisten värväysongelmat, vaan kyseessä on merkittävä strategisen vaikuttavuuden läpimurto Ukrainalle. Ja todellinen ongelma Putinille.

Ukrainalaiset ovat strategian mestareita

Ryan kehuu Ukrainan toimintaa sotatieteen ja strategian näkökulmasta.

– Harkovan operaatio on osoitus erinomaisesta operatiivisen taidon ja sotastrategian yhdistelmästä. Operatiivisesti ukrainalaiset jaottavat, priorisoivat ja sovittavat taktiset taistelunsa aikaan ja maantieteeseen, jotta saavuttaisivat strategiset tavoitteensa.

– Strategisesti ukrainalaiset jatkavat rapauttamisen strategiaansa, jossa hyökätään venäläisten heikkoihin kohtiin, tuhotaan heidän logistiikkaansa, komentojärjestelmäänsä ja etulinjan joukkojen moraalia.

Ryan huomauttaa, että ”toki on olemassa taktisia ja operatiivisia riskejä”.

– Venäjän vastahyökkäys saattaisi ”typistää” läpimurtokärjen ja eristää etenevät ukrainalaiset, mutta venäläisten tulisi olla tässä nopeita, omata riittävät reservit ja samalla puolustaa muita rintamalinjojaan.

Ukrainalaiset ovat myös osoittaneet omaavansa venäläisiä paremman johtamisjärjestelmän.

– Kuten olemme tähän mennessä nähneet, Ukrainan delegoiva ja mahdollisuuksia hyödyntävä johtamisfilosofia on parempi kuin venäläisten keskitetty ja laahustava metodi. Venäjälle tulee olemaan vaikeaa (muttei mahdotonta) vastata Ukrainan nykyiseen toimintatahtiin.

Ryanin mukaan ”venäläisiä ei ole vielä lyöty, mutta he ovat tällä hetkellä todella ongelmissa”.

– Tästä syystä meidän tulee varautua Putinin yllättävään reaktioon. Hän ei ole osoittanut merkkejä halusta vetäytyä tästä invaasiosta.

Ei tule myöskään sortua liialliseen voitonriemuun.

– Meidän tulee muistaa, että Luhansk ja suuri osa Donetskista sekä Etelä-Ukrainasta on venäläisten miehittämiä. Jatkossa tarvitaan ukrainalaishyökkäyksiä näiden alueiden puhdistamiseksi.

Ryan korostaa, että ukrainalaiset kuitenkin ansaitsevat tunnustuksensa siitä, että he ovat onnistuneet hyökkäyksillään yllättämään ja harhauttamaan venäläisvihollisen sekä piilottamaan todelliset aikomuksensa.

– Ukrainalla on luultavasti nyt sekä aloite että taktis-operatiivinen momentum [ratkaiseva ajankohta] talvea vasten. Sota on vielä kaukana loppumisestaan, mutta ehkäpä suunta on nyt viimein kääntymässä.

