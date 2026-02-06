Somehaasteet ja lääkkeet ovat hengenvaarallinen yhdistelmä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa sosiaalisessa mediassa liikkuvista haasteista, joihin voi liittyä itsehoitolääkkeinä myytävien lääkkeiden, esimerkiksi parasetamolin ja asetyylisalisyylihapon käyttö.

Parasetamoli on yleisesti käytetty särkylääke kivunlievitykseen ja kuumeen alentamiseen. Oikein annosteltuna se on turvallinen useimmille aikuisille ja lapsille, mutta jo sen pienikin yliannostus voi johtaa vakavaan, henkeä uhkaavaan maksavaurioon.

– Maksavaurion riski kasvaa erityisesti, jos henkilö käyttää alkoholia tai hänellä on maksan toimintaa heikentäviä sairauksia, Fimean johtaja Piia Vuorela toteaa tiedotteessa.

Parasetamolin yliannostuksen oireet voivat ilmaantua vasta tuntien tai jopa vuorokauden viiveellä, minkä vuoksi hoitoon hakeutuminen saattaa viivästyä. Maksavaurio voi pahimmillaan johtaa maksansiirtoon tai kuolemaan.

Asetyylisalisyylihappo, josta käytetään myös nimiä ASA ja aspiriini, kuuluu tulehduskipulääkkeisiin. Se lievittää kipua ja alentaa kuumetta, mutta sillä on myös veren hyytymistä estävä vaikutus.

– Suurilla annoksilla tai pitkäaikaisessa käytössä asetyylisalisyylihappo voi aiheuttaa maha- ja suolistovaivoja ja jopa hengenvaarallisia ruoansulatuskanavan verenvuotoja.

Lääkkeiden väärinkäyttö liian suurilla annoksilla voi aiheuttaa nopeasti pysyviä haittoihin.

– On tärkeää, että nuoret ymmärtävät lääkkeisiin liittyvät riskit. Aikuisten on hyvä keskustella sosiaalisessa mediassa liikkuvista haasteista ja lääkkeiden riskeistä lasten ja nuorten kanssa, Vuorela muistuttaa.