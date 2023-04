Sofi Oksanen: Ovatko raiskauksiin kannustavat venäläiset osasyyllisiä sotarikoksiin?

Venäläissotilaiden vaimot, tyttöystävät ja äidit tietävät läheistensä sotarikoksista Ukrainassa ja joissain tapauksissa myös rohkaisevat heitä niihin, toteaa kirjailija Sofi Oksanen Suomen Kuvalehden mielipidekirjoituksessa viitaten Ukrainan tiedustelupalveluiden sieppaamiin puheluihin.

Hän kertoo venäläissotilaan raiskaamasta 16-vuotiaasta raskaana olleesta Daria Fishunista maaliskuussa 2022 Hersonin alueella sijaitsevassa Krasnivkan kylässä, kun Venäjä vielä miehitti aluetta.

– Kerrottuaan koettelemuksistaan toimittajille Fishun on joutunut verkkovainon kohteeksi ja häntä uhkaillaan uusilla raiskauksilla. Monet sosiaalisen median kommenteista ovat venäläisnaisten kirjoittamia. Se on poikkeuksellista, sillä tutkimusten mukaan suurin osa maailman verkkovihan tuottajista on miehiä, Oksanen toteaa.

Hän viittaa kiovalaisen Detektor Median tuoreeseen tutkimukseen, jossa analysoidaan Venäjän informaatiotilan sukupuolittuneisuutta.

– Sosiaalisessa mediassa ukrainalaisnaisten huorittelu, uhkailu ja etninen solvaaminen on erittäin yleistä. Pakolaiset esitetään laiskoina heitukoina, jotka ovat lähteneet maasta napatakseen EU-maista itselleen miehet. Kremlin pönkittämien tarinalinjojen avulla yritetään lyödä kiiloja Ukrainaan jäävien ja maasta paenneiden välille ja horjuttaa pakolaisia vastaanottavien maiden intoa auttaa, Oksanen sanoo.

Hän korostaa, että Venäjä on tehnyt seksuaaliväkivallan aseen, mutta se on tehnyt myös raiskauksilla uhkailusta maiden rajat ylittävän pelotteen. Pelottelulla pyritään murentamaan ukrainalaisten vastarinta ja vaientamaan tulevien sotarikosoikeudenkäyntien todistajat.

– Valtion propagandakoneisto vahvistaa omaa agendaansa tukevia viestejä, mutta kaikki verkkokeskustelut eivät ole masinoituja trollitehdastuotoksia. Niitä luovat myös tuiki tavalliset ihmiset.

Sofi Oksasen mukaan sodanvastaisten mielipiteiden ilmaisu Venäjällä on nyt vaarallista, mutta vielä ei olla siinä pisteessä, että tavallisten venäläisten olisi pakko pilkata tai uhkailla pakolaisia. Kotisohvilla istuvat eivät ole etulinjan sotilaita, joilla ei ole mahdollisuutta perääntyä hengissä.

Tavallisten venäläisten reaktiot herättävätkin kysymyksen, joka haastaa ne, joiden mielestä hyökkäys Ukrainaan on Vladimir Putinin sota, ei ”tavallisten” venäläisten.

– Jos venäläisnaiset uhkaavat uhria sillä, että heidän joukkonsa raiskaavat uhrin uudelleen, kuten Daria Fishunin kohdalla, eikö se tee näistä naisista osasyyllisiä rikokseen, Oksanen pohtii.

– On ymmärrettävää, että uhrit vaikenevat ja vain pieni osa heistä kertoo kokemuksistaan julkisesti. Moni pelkää, että teoista puhuminen kostetaan läheisille tai Venäjän vangitsemille ukrainalaisille. Juuri näin venäläissotilaat väittävät tapahtuvan, ja pelottelu jatkuu verkossa.