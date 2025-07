Sofi Oksanen: Ihmiset eivät tiedä venäläisten raiskauksista sodassa

Kirjailija Sofi Oksasen mukaan maailmalla ei puhuta juurikaan siitä, miten Venäjä käyttää raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa aseena hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

– Ehkä siihen ei ole poliittista tahtoa, mutta silloin herää kysymys, miksi ei? Ehkä ihmiset eivät tiedä asiasta tarpeeksi. Uutisissa keskitytään enimmäkseen sotilaallisiin analyyseihin tai taistelukentän tapahtumiin, mikä on ymmärrettävää, mutta samalla se vie meidät kauemmas ihmisyyden näkökulmasta, Sofi Oksanen sanoi Tallinnassa kesän alussa järjestetyn HeadRead -kirjallisuusfestivaalin haastattelussa.

Keskustelusta kertoo Viron yleisradio ERR.

– Jos unohdamme, että Ukraina tarkoittaa ihmisiä, menetämme kokonaiskuvan täysin. Länsimaiden on myös vaikea käsittää, miksi Venäjä käy tätä sotaa. Heille kyse on identiteetistä. He eivät näe ukrainalaisia ukrainalaisina, eivätkä usko, että Ukrainan pitäisi olla itsenäinen valtio tai kansakunta. He haluavat, että ukrainalaiset olisivat venäläisiä. Kyse on identiteetistä, Sofi Oksanen sanoi.

Sofi Oksanen käsittelee Venäjän harjoittamaa seksuaalista väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia esseeteoksessaan Samaan virtaan. Putinin sota naisia vastaan (Like 2024).

– Seksuaalista väkivaltaa konfliktialueilla tai sodissa tulkitaan usein niin, että se on väistämätöntä – että se tapahtuu aina, jokaisessa sodassa. Mutta näin ei pitäisi olla. Jos annetaan käsky toimia vastuullisesti, seksuaalisen väkivallan todennäköisyys pienenee merkittävästi. Olen melko varma, että sotarikoksia voitaisiin estää konfliktialueilla. Toinen kysymys on, halutaanko niitä estää, Sofi Oksanen totesi.

Venäjä ei ole hänen mukaansa koskaan käynyt läpi imperialistista menneisyyttään. Seksuaalinen väkivalta on hänen mukaansa syvälle juurtunutta ja järjestelmällinen osa Venäjän miehityspolitiikkaa. Venäläisten sotilaiden äidit ja puolisot ovat jopa kaapattujen puheluiden mukaan kannustaneet raiskaamaan ukrainalaisia naisia.

– Mitä tulee Venäjään, kuulemme paljon puhetta rauhasta. Rauha siellä ja rauha täällä, se vaikuttaa Venäjällä olevan lähes iskulause. Mutta en kuule kenenkään puhuvan venäläisten vastuusta. Me kuulemme puheita rauhasta ja Ukrainan turvallisuustakuista. Se on tietysti tärkeää. Mutta samaan aikaan näyttää siltä, että siviilit ovat kadonneet julkisesta keskustelusta, Sofi Oksanen sanoi.

– Ja vaikka rauhansopimus solmittaisiin, sillä ei olisi mitään merkitystä, jos Venäjä ei lopeta kansanmurhan toteuttamista. Tällainen ”rauha” ei estä venäläisiä suorittamasta sotarikoksia. Meidän tulisi puhua enemmän siitä, että Venäjän on lopetettava tällainen toiminta ennen kuin voidaan puhua rauhasta, hän jatkoi.