Sofi Oksanen arvostelee Euroviisu-Käärijän kannanottoja Venäjästä

Kirjailija Sofi Oksanen arvostelee Suomen euroviisuedustaja Jere Pöyhöstä (artisti Käärijä) tämän Venäjää koskevista kannanotoista.

– Euroviisuedustajamme seuraa Kremliä somessa. Se on kuulemma ”yhdentekevää” ja on kuulemma ”sääli, jos joku kyttää mitä hän seuraa somessa”.

– Samaan aikaan Venäjällä some-elämä on näin ”yhdentekevää”, Oksanen kirjoittaa Twitterissä.

Sofi Oksanen on jakanut twiitin yhteydessä Ylen artikkelin moskovalaisesta opiskelijasta, joka on vangittuna ja jota syytetään “Venäjän asevoimien mustamaalaamisesta”.

Pöyhönen valittiin Suomen euroviisuedustajaksi viime lauantaina. Valinnan jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvia artistin seuraamista tileistä. Yksi näistä oli kansanedustaja Ano Turtiaisen johtama Valta kuuluu kansalle -puolue.

Puolue on tunnettu Venäjä-myönteisistä kannanotoistaan. Kansanedustaja Turtiainen äänesti myös Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan tällä viikolla.

Jere Pöyhönen kommentoi puolueen seuraamista Iltalehden haastattelussa.

– En mä halua ottaa kantaa poliittisiin juttuihin, ja musta on sääli, jos joku kyttää, mitä joku seuraa. Noihan on ihan yhdentekeviä asioita. Mä seuraan paljon erilaisia juttuja, eikä niille ole välttämättä mitään syytä, hän sanoi IL:lle.

Kirjailija Sofi Oksasen mukaan “Kremlin somekanava ei ole luotettava uutislähde”.

– Viisuedustajamme kannanotto: ”poliittiset jutut ovat yhdentekeviä”. Mutta on hienoa, että me tiedetään, mikä on viisuedustajamme mielipide Venäjästä. Hän ei ole tuominnut Venäjän laitonta sotaa. Se on kannanotto, Oksanen toteaa.

