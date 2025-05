Sodassa yllätysveto – Vladimir Putin tuskin ilmestyy neuvotteluihin

Viikonloppuna Britannian, Ranskan, Saksan ja Puolan johtajat tapasivat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa ja vaativat Venäjän presidentti Vladimir Putinia taipumaan 30 vuorokauden tulitaukoon uusien pakotteiden uhalla.

Professori Mark Galeottin mukaan päätavoitteena oli saada yliote Putinista, joka oli julistanut Voitonpäivän ympärille muutaman päivän tulitauon. Tällä kertaa Euroopan maiden esityksen tukena oli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka toisti Kremlille uhkauksen uusista pakotteista, jos tulitaukoa ei kunnioitettaisi.

Vladimir Putin vastasi esittämällä neuvotteluita Istanbulissa. Hän ei ollut ilmeisesti keskustellut asiasta etukäteen oman hallintonsa tai edes Turkin presidentin kanssa.

– Veto ja vastaveto, Galeotti kiteyttää Spectator-lehden kolumnissaan.

Donald Trump veti hänen mukaansa maton Zelenskyin alta kirjoittamalla sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan pitäisi suostua Putinin ehdotukseen välittömästi.

– Zelenskyi ei halunnut uhmata Valkoista taloa, joka voi vieläkin vetää tukensa Ukrainalta, vaan teki oman eskalaationsa. Putin oli ehdottanut oletettavasti vain delegaatioiden välisiä neuvotteluita, mutta Zelenskyi lisäsi panoksia sanomalla, että hän odottaa Putinia Turkissa henkilökohtaisesti, Mark Galeotti sanoo.

Presidenttien välistä kohtaamista voi pitää erittäin epätodennäköisenä jo pelkästään siksi, että Vladimir Putinin ulkomaanmatkojen turvallisuus- ja protokollajärjestelyissä kestää yleensä viikkokausia.

Kreml silti pyrkii viestimään, että Venäjä voisi jatkaa neuvotteluita Istanbulissa keväällä 2022 järjestettyjen keskustelujen pohjalta. Myytin mukaan Britannian pääministeri Boris Johnson olisi suostutellut Zelenskyin jatkamaan sotaa.

– Todellisuudessa tämä asiakirja olisi jättänyt Ukrainan demilitarisoiduksi ja haavoittuvaksi. Neuvotteluissa ratkaistiin suhteellisen helpot asiat, mutta ei mitään vaikeista kysymyksistä, Mark Galeotti muistuttaa.

Länsimaat ovat valmistelleet kymmenien tuhansien sotilaiden lähettämistä mahdollisen tulitauon turvaajiksi. Professorin mukaan ”halukkaiden koalition” tarjoamien joukkojen mittakaava vaikuttaa kuitenkin jäävän vaatimattomaksi.

– Lopputulos vaikuttaa riippuvan kaikkein ailahtelevimmasta tekijästä: Donald Trumpista. Ilman Yhdysvaltain tukea eurooppalaisia joukkoja ei lähetetä. Eikä Putinilla ole mikään kiire lopettaa imperialistista sotaansa ilman Yhdysvalloista tulevaa painetta, Galeotti sanoo.

