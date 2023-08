Sodassa alkaa raaka vaihe – huippututkija kertoo, mistä voitto on kiinni

Nimekkään amerikkalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Andrew Michtan mukaan Ukraina ei valitettavasti saanut viime vuoden aikana sitä, mitä se olisi tarvinnut Venäjän joukkojen murtamiseen.

Moskova on taas käyttänyt kuluneen ajan monikerroksisten puolustuslinjojen rakentamiseen ja logistiikan ja varustelun kehittämiseen.

Ukrainan vastahyökkäys on takunnut Venäjän raskaiden puolustusten edessä. Erityisesti lennokkien, taisteluhelikopterien ja laajojen miinoitteiden on kerrottu vaikeuttaneen Ukrainan toimintaa ja aiheuttaneen tappioita.

George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori. Michta ennustaa X-somepalvelun ketjussaan Ukrainan jäävän lopulta voitolle. Edessä olevia taisteluita hän kuvaa kuitenkin raaoiksi.

– Tämä on jälleen yksi syy siihen, miksi meidän on tuettava Ukrainaa kiireesti pitkän kantaman täsmäaseilla ja moderneilla lentokoneilla, hän kirjoittaa.

Asiantuntija toppuuttelee myös länsimaisten tarkkailijoiden asenteita.

– Sen sijaan, että odotamme nopeasti näyttävää läpimurtoa, meidän on hyväksyttävä, että liike ja joukkojen kuluminen kuuluvat sodassa samaan yhtälöön, Andrew Michta jatkaa.

Oikein varustettuina ja huollettuina ukrainalaisjoukot saavuttavat hänen arvionsa mukaan lopulta strategisen läpimurron rintamalla.

– Lännen ykkösprioriteetin tulisi kuitenkin olla kiihdyttää modernien aseiden ja ampumatarvikkeiden virtaa Ukrainaan ja tukea maata taloudellisesti ja poliittisesti.

Andrew Michtan mukaan Venäjän uhkan torjuminen sodan jälkeen vaatii ennen kaikkea Ukrainan saamista Naton jäseneksi. Hänen mielestään tälle pitäisi asettaa jo nyt selkeä aikataulu.

– Ukrainan tuominen natoon on edullisin ja tehokkain tapa varmistaa sen suvereniteetti ja samalla turvata Euroopan tulevaisuus.

Koko lännessä tarvitaan Michtan mukaan nyt strategista johtajuutta ja rohkeutta.

– Kaikki muu paitsi Ukrainan voitto tässä sodassa on huono lopputulema Euroopalle ja transatlanttiselle yhteisölle. Ukrainan kutsuminen puolustusliiton jäseneksi tulisi olla tavoitteemme vuoden 2024 [Naton] huippukokouksessa.

🧵As I watch the war in #Ukraine unfold, it is too soon to pass definitive judgment on the overall performance of the Russian military. It is clear though that the forces RUS will field when this war ends will be different than those that went into Ukraine last February. 1/6

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) August 13, 2023