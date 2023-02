Skotlannin pääministeri eroaa tehtävästään

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon eroaa tehtävästään, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Hänen odotetaan kertovan asiasta tänään Edinburghissa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. Vielä ei ole tietoa siitä, milloin Sturgeon tarkalleen jättää tehtävänsä.

BBC:n mukaan pääministerin lähdön ei uskota tapahtuvan välittömästi, jotta seuraajan valinnalle jää aikaa.

Sturgeon on toiminut Skotlannin pääministerinä vuodesta 2014 lähtien. Hän on myös Skotlannin pitkäaikaisin pääministeri. Hän on myös Skotlannin itsenäisyyttä ajavan Skotlannin kansallispuolue SNP:n puheenjohtaja.