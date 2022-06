Skotlannin konservatiivijohtaja äänestää Boris Johnsonia vastaan

Skotlannin konservatiivien johtaja Douglass Ross aikoo äänestää Britannian pääministerin ja konservatiivipuolueen puheenjohtaja Boris Johnsonin luottamusta vastaan. Hän kertoo asiasta Twitterissä.

Konservatiivipuolueen alahuoneen edustajat äänestävät tänään Boris Johnsonin luottamuksesta. Epäluottamusäänestyksen taustalla on pääministerin virka-asunnolla pidetyt juhlat, joissa rikottiin tuolloin voimassa olleita tiukkoja koronarajoituksia.

Mikäli vähintään 180 äänestää häntä vastaan, Johnson joutuu luopumaan konservatiivipuolueen johtajan ja pääministerin tehtävistä. Mikäli Johnson saa enemmistön luottamuksen, hän saa jatkaa virassaan ainakin vuoden.

Äänestys Johnsonin luottamuksesta järjestetään myöhemmin maanantai-iltana.

Having listened closely to people in Moray who re-elected me and people across Scotland, tonight I will support the motion of no confidence in the Prime Minister. pic.twitter.com/YXE0rEyvsn

— Douglas Ross MP MSP (@Douglas4Moray) June 6, 2022